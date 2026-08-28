Coco Gauff respalda el duro mensaje de su mamá por la avalancha de pedidos de entradas al US Open

Coco Gauff se llevó una sorpresa cuando vio que su mamá recurrió a las redes sociales por las excesivas solicitudes de entradas para el Abierto de Estados Unidos por parte de familiares y amigos.

Eso no significa que tenga algún problema con ello.

Candi Gauff publicó en Instagram una “declaración contundente pero necesaria” en la que decía que las entradas de su hija para el torneo de Grand Slam ya estaban comprometidas, y un día después Coco defendió ese sentir.

“Sinceramente, era necesario, y estaba dirigido a unos pocos familiares y amigos”, expresó la propia Gauff el viernes. “La gente aparece de la nada. No has hablado con alguien en años. No te dicen: ‘Felicidades’ o ‘Feliz cumpleaños’ ni nada. Y luego están como: ‘Oh, estoy en Nueva York, ¿puedo tener 8 entradas para tu partido en tu palco, por favor?’”.

Gauff viene de ganar el Abierto de Cincinnati y al principio pensó que la publicación de su madre —que incluía una foto de ella sosteniendo el trofeo— era un mensaje dulce sobre esa victoria. En cambio, Candi Gauff tenía algo que dejar claro.

“Lamentablemente, no voy a poder conseguirte una entrada. Por favor, haz los arreglos para comprar una”, dijo la madre. “Nota al margen: nunca pidas más de 2 entradas. Coco ya es adulta y ahora tiene sus propios amigos a quienes está honrando (con) entradas para el partido. Gracias por su apoyo continuo”.

Coco Gauff ganó el Abierto de Estados Unidos en 2023, ocupa el cuarto puesto del mundo y este año es la cuarta cabeza de serie en el cuadro individual femenino. Como la estadounidense más destacada del torneo, es una presencia fija en el Arthur Ashe Stadium y cualquiera de sus partidos se convierte de inmediato en una entrada muy codiciada.

Sus padres y otras personas de su equipo se encargan de la mayoría de los mensajes, protegiéndola de otra distracción indeseada.

“Hacemos lo mejor posible por acomodar a todos, pero algunas de las solicitudes... te sorprendería lo absurdas que son”, dijo Gauff. “Siento que mi mamá llegó a un punto de quiebre porque esto viene pasando desde que tenía 15 años, y ellos realmente son mis salvaguardas y tengo suerte de que intenten asegurarse de que nadie me esté escribiendo al teléfono, así que en realidad no recibo muchas solicitudes”.

En lugar de lidiar con más pedidos de parientes lejanos o amigos de la primaria, Gauff explicó que su mamá “quiso publicar eso porque va a dejar de responder. Al menos ya saben por qué”.

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