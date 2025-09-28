Suzuki y Assad impulsan a Cachorros a playoffs con victoria 2-0 sobre los Cardenales

Seiya Suzuki conectó un jonrón por cuarto juego consecutivo, el mexicano Javier Assad lanzó sin permitir carreras hasta la sexta entrada y los Cachorros de Chicago, que ya están en los playoffs, vencieron el domingo 2-0 a los Cardenales de San Luis para barrer la serie de tres juegos y cerrar la temporada regular.

Suzuki conectó cinco jonrones e impulsó diez carreras en sus últimos cuatro juegos. Elevó sus totales de la temporada a 32 jonrones y un equipo líder de 103 carreras impulsadas.

El venezolano Moises Ballesteros añadió un sencillo impulsor para los Cachorros (92-70), que terminaron como el principal comodín de la Liga Nacional. Chicago recibirá a San Diego en la primera ronda de los playoffs. El Juego 1 de la serie al mejor de tres es el martes.

Los Cardenales, con 78-84, terminaron en cuarto lugar en la División Central de la Liga Nacional y fuera de los playoffs por tercera temporada consecutiva.

Assad (4-1) lanzó cinco 1/3 entradas, permitiendo tres hits y ponchando a seis mientras otorgaba una base por bolas. Michael Soroka sacó dos outs, luego Jordan Wicks dispersó tres hits en las últimas tres entradas para su primer salvamento.

Por los Cachorros, el dominicano Kevin Alcántara de 1-1 con una anotada.

