Brandon Ingram de Raptors reemplaza al lesionado Stephen Curry en Juego de Estrellas de la NBA

El alero de los Raptors de Toronto Brandon Ingram reemplazará al lesionado base de los Warriors de Golden State Stephen Curry el domingo en el Juego de Estrellas de la NBA.

Curry, quien fue votado como titular, está fuera debido a un dolor de rodilla. El comisionado Adam Silver eligió el martes a Ingram para ocupar el lugar de Curry en el equipo Stripes.

Es la segunda selección de Ingram para el Juego de Estrellas. Esta temporada, está promediando 22 puntos, 5,8 rebotes y 3,7 asistencias por partido y ha ayudado a Toronto a lograr una foja de 32-22, lo que les coloca en el quinto lugar de la Conferencia Este.

Scottie Barnes, compañero de Ingram en los Raptors, está en el equipo USA Stars. El entrenador de los Raptors, Darko Rajakovic, dirigirá al equipo del Mundo.

