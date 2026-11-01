Sueco Andreas Almgren y keniata Sheila Chepkirui ganan el Maratón de Nueva York

El sueco Andreas Almgren ganó el domingo la carrera masculina del Maratón de Nueva York en su debut en el evento, mientras que la keniata Sheila Chepkirui ganó la carrera femenina por segunda vez.

Almgren deutó en la distancia de 42,195 kilómetros después de una exitosa carrera corriendo medios maratones. Se despegó del italiano Yemaneberhan Crippa en la última milla para llevarse la victoria en un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 1 segundo. Crippa terminó 13 segundos detrás. Kamohelo Mofolo de Lesoto fue tercero, superando por poco al campeón defensor Benson Kipruto.

Chepkirui, quien también ganó la prueba en 2024, se despegó de su compatriota Hellen Obiri en los últimos 150 metros para asegurar la victoria en un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 36 segundos.

La estadounidense Jessica McClain terminó segunda al superar a la dos veces ganadora Obiri en los últimos pasos. Fue la primera vez que una mujer estadounidense terminó entre las tres primeras desde 2018. McClain quedó a 6 segundos de Chepkirui.

Fue la 50.ª vez que la carrera recorrió los cinco distritos de la ciudad. En 1976, la séptima edición de la carrera, hubo poco más de 2.000 competidores, incluidas solo 88 mujeres. Para esta edición se registraron en la línea de salida unos 60.000 y casi la mitad de ellos eran mujeres.

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