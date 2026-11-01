Orioles rechazan opción para extender contrato a Luis Robert Jr. por 20 millones en 2027

Los Orioles de Baltimore rechazaron la opción del club de 20 millones de dólares para extenderle el contrato en 2027 al jardinero Luis Robert Jr.

Baltimore reclamó a Robert en waivers procedente de los Mets el 31 de agosto, asumiendo una obligación de aproximadamente 4,9 millones de dólares de Nueva York —el resto del salario de este año más una cláusula de rescisión de 2 millones de dólares de la opción de 2027.

Por su parte, los Medias Blancas de Chicago habían ejercido su opción de 20 millones de dólares para 2026 antes de traspasar al cubano a los Mets en el pasado receso entre campañas

Robert disputó apenas tres juegos con los Orioles antes de ingresar en la lista de lesionados por problemas de isquiotibiales. Le ha costado recuperar la forma que mostró en 2023, cuando fue elegido al Juego de Estrellas

Este año, Robert bateó para .221 con 11 jonrones y 26 carreras impulsadas en 61 juegos.

Baltimore también anunció el sábado que el derecho venezolano Albert Suárez y el infielder cubano José Barrero superaron waivers y optaron por la agencia libre, el lanzador derecho Codi Heuer aceptó una asignación directa a la sucursal de la Triple-A en Norfolk, y el lanzador derecho Colin Selby fue asignado a ese mismo equipo de ligas menores

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