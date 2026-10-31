Giannis logra triple-doble; Heat abre la Copa NBA con triunfo 145-125 ante Pacers

Giannis Antetokounmpo anotó 31 puntos y logró su segundo triple-doble de la temporada, Bam Adebayo sumó 27 unidades y el Heat de Miami abrió su participación en la Copa NBA al vencer el viernes 145-125 a los diezmados Pacers de Indiana.

Antetokounmpo terminó con 17 rebotes y 10 asistencias en 31 minutos. El Heat consiguió su segunda victoria consecutiva.

El astro griego encestó 11 de 14 tiros por Miami, que superó a los Pacers 67-46 en los dos cuartos intermedios.

Klay Thompson ofreció su mejor partido desde que se unió a Miami, con 25 puntos y siete triples. Ahora está a 55 de igualar al exescolta del Heat Ray Allen (2.973) como el tercero con más triples en la historia de la NBA.

Quenton Jackson anotó 24 unidades y Andrew Nembhard aportó 22 para Indiana, que recibió una contribución de 14 de Jarace Walker y otras de 13 de Pascal Siakam y Jay Huff.

Indiana anotó 42 puntos en el primer cuarto y consiguió 46 en los dos siguientes combinados. Pelle Larsson anotó 18 y Davion Mitchell firmó un partido de 15 puntos y 11 asistencias para el Heat.

Los Pacers contaban con apenas 11 jugadores disponibles. Tyrese Haliburton estará fuera al menos un par de semanas y posiblemente más por una distensión de isquiotibiales, e Indiana perdió a Obi Toppin cuando se le resintió la espalda antes de la sesión de tiros del viernes por la mañana, informó el entrenador interino Lloyd Pierce.

Pierce estaba sustituyendo a Rick Carlisle, quien asistía al funeral de su padre en Ogdensburg, Nueva York.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes