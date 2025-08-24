Raleigh conecta su jonrón 48 e iguala récord de temporada para cátcher de Salvador Pérez en 2021

El toletero de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, conectó el domingo contra los Atléticos su cuadrangular número 48, para liderar las Grandes Ligas, igualando el récord de una sola temporada para receptores que estableció el venezolano Salvador Pérez con los Kansas City Royals en 2021.

Raleigh, quien es ambidiestro, conectó un jonrón desde el lado derecho contra el zurdo de los Atléticos, Jacob Lopez, en la primera entrada para poner el marcador 2-0.

Como catcher Raleigh tiene 39 cuadrangulares y nueve más mientras se desempeñaba como bateador designado.

Pérez conectó 15 jonrones como bateador designado en 2021, y 33 como receptor.

Solo otros cuatro jugadores en la historia de las Grandes Ligas han conectado al menos 40 vuelacercas en una temporada mientras jugaban principalmente como cátchers: Johnny Bench y Mike Piazza (ambos dos veces), Roy Campanella y Todd Hundley. Bench, Campanella y Piazza son miembros del Salón de la Fama.

Raleigh bateó 27 jonrones en 2022, luego 30 en 2023 y 34 la temporada pasada.

Elegido al Juego de Estrellas por primera vez a los 28 años, irrumpió en la escena nacional cuando ganó el Derby de Jonrones del All-Star en julio. Se convirtió en el primer bateador ambidiestro y el primer receptor en ganar el título. Es el segundo jugador de los Mariners en llevarse la corona, después del tres veces ganador Ken Griffey Jr.

Raleigh llegó además a 104 carreras impulsadas en la campaña. Es el primer receptor con temporadas consecutivas de 100 carreras impulsadas desde Piazza (1996-2000), y el primer receptor de la Liga Americana en lograr la hazaña desde Thurman Munson (1975-77).

