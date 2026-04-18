Suárez impulsa 2 y Williamson lanza hasta la 6ta en triunfo de Rojos, 2-1 ante Mellizos

Eugenio Suárez conectó un doble de dos carreras, Brandon Williamson permitió una anotación en 5 1/3 entradas y los Rojos de Cincinnati superaron apenas el viernes 2-1 a los Mellizos de Minnesota.

Williamson (2-1) permitió tres hits, ponchó a dos y dio cuatro bases por bolas. Emilio Pagán lanzó una novena entrada perfecta para su sexto salvamento.

El abridor de los Mellizos, Joe Ryan (2-2), permitió dos carreras —una limpia— y tres hits, y sumó seis ponches en seis entradas.

Josh Bell aportó dos de los cinco hits de Minnesota —todos sencillos—. Los Mellizos se fueron de 4-0 con corredores en posición de anotar y dejaron a nueve corredores varados.

Con el juego sin anotaciones en la cuarta, el dominicano Elly de la Cruz pegó un doble con una línea hasta la zona de advertencia y avanzó a tercera cuando Sal Stewart se embasó por un error en un tiro del antesalista Ryan Kreidler. Después de que Stewart se robó la segunda, Suárez conectó un doble al jardín central para darle a Cincinnati ventaja de 2-0.

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