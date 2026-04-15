Jarren Durán hace gesto obsceno en Minnesota, a fanático que lo habría instado a suicidarse

El jardinero de los Medias Rojas Jarren Durán hizo un gesto obsceno hacia un fanático en Target Field mientras regresaba al dugout después de un rodado para out en la quinta entrada, durante el encuentro que Boston perdió el martes por 6-0 ante los Mellizos de Minnesota.

Durán, quien ha hablado sobre sus dificultades pasadas con la salud emocional, afirmó que un aficionado hizo un comentario personal que se extralimitó.

“Alguien me acaba de decir que me suicide. Ya estoy acostumbrado a esto a estas alturas, ¿sabes? Quiero decir, pasan muchas...″, relató el mexicano con una palabra malsonante. "O sea, le voy a hacer la seña a alguien si me dice algo, pero es lo que hay. No debería reaccionar así, pero ese tipo de cosas todavía me detonan”.

Durán habló sobre episodios de depresión severa y un intento de suicidio en una serie de Netflix que se estrenó el año pasado.

“Sinceramente, es culpa mía por hablar de mi salud mental porque, en cierto modo, atraje a los que odian. Así que sólo tengo que acostumbrarme", consideró. "Sólo estaba tratando de aguantarlo y no sacar realmente eso con el equipo. Quiero decir estamos tratando de ganar un juego. Ni siquiera debería mencionar eso a nadie... Simplemente pasa”.

El mánager boricua de Boston, Alex Cora, señaló que no presenció el incidente y que no había revisado el video.

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