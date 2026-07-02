StubHub demandada por aficionados que dicen que cancelaciones les frustraron ir al Mundial

Tras semanas de quejas de aficionados frustrados, StubHub fue demandada por clientes que afirman que la incapacidad del revendedor de entradas para cumplir con los pedidos les destrozó el sueño de ir al Mundial.

Julia Reeker Moghal y Reuben Renteria, ambos de California, demandaron esta semana al gigante de la venta de entradas en un tribunal federal de Nueva York, al alegar que prácticas de venta “falsas y engañosas” los dejaron sin los boletos que compraron para partidos de la fase de grupos el mes pasado.

La demanda, que busca convertirse en una acción colectiva, sostiene que Moghal y Renteria están entre cientos o incluso miles de aficionados del Mundial que compraron entradas solo para descubrir que “no existían, fueron revocadas sin previo aviso o habían sido borradas” debido a lo que el organizador del torneo, la FIFA, consideró una “deficiente infraestructura digital”.

Además de una indemnización económica, Moghal y Renteria piden que se prohíba a StubHub vender entradas del Mundial y que cualquier ganancia de esas ventas se entregue a los clientes afectados.

StubHub declinó hacer comentarios sobre la demanda, pero señaló en un comunicado que su “objetivo único es llevar a los aficionados a los eventos”.

Si algo sale mal, “nuestra Garantía FanProtect ofrece entradas de reemplazo o un reembolso total”, indicó la empresa. “El Mundial no es diferente, y los problemas que han experimentado los aficionados se deben en gran medida a fallas en la propia infraestructura de venta de entradas del organizador del evento”.

La FIFA anima a los aficionados a comprar entradas a través de su propio mercado, donde añade un recargo del 30% a cada entrada revendida: 15% del comprador y 15% del vendedor.

En un comunicado, la organización afirmó que “no tiene visibilidad ni control sobre las transacciones de entradas en el mercado secundario realizadas en plataformas de terceros” y “rechaza cualquier insinuación de que los problemas de funcionamiento que están experimentando los usuarios de plataformas de terceros” sean el resultado de la infraestructura de venta de entradas de la FIFA.

Durante semanas, los aficionados se han quejado en redes sociales de entradas que nunca llegaron de revendedores, pedidos que se cancelaron a última hora y horas que pasaron intentando resolver problemas entre el sistema de venta de entradas de la FIFA y plataformas externas de reventa.

Según la demanda, Moghal pagó 1.905 dólares por tres entradas para el partido del 18 de junio entre Suiza y Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium en Inglewood, California, pero nunca las recibió y nunca obtuvo un reembolso, lo que violaría la garantía de la empresa.

A medida que se acercaba el partido, Moghal recibió información contradictoria sobre el estado de su pedido: primero recibió un aviso de que las entradas estaban listas, luego se enteró de que StubHub había cancelado su pedido y después fue inducida a creer, de manera engañosa, que sus entradas sí se entregarían, según la demanda.

Tras la cancelación inicial, Moghal pasó horas al teléfono con StubHub, que dijo que el pedido seguiría cancelado, pero luego cambió de postura y le prometió que se entregarían una hora antes del partido, según la demanda.

Moghal condujo hasta el estadio y esperó en la fila, pero nunca recibió sus entradas, según la demanda. Después le prometieron un reembolso, pero nunca lo obtuvo, añade la demanda.

De haber sabido “que StubHub no podía entregar o no estaba autorizada a entregarle sus entradas del Mundial, nunca las habría comprado”, sostiene la demanda.

De manera similar, Renteria pagó 2.294 dólares por dos entradas para el partido del 18 de junio entre México y Corea del Sur en Guadalajara, México, pero nunca recibió sus entradas, según la demanda.

Al igual que Moghal, Renteria recibió un aviso de que sus entradas estaban listas, solo para descubrir que StubHub canceló el pedido, según la demanda. Solo recibió el reembolso después de “quejas significativas a StubHub”, pero tuvo que asumir el costo de viajar a México, según la demanda.

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El periodista de The Associated Press R.J. Rico en Atlanta contribuyó a este reportaje.

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