Valdez ayuda a los Pirates a vencer 6-1 a los Filis y dividir la serie de 4 juegos

El dominicano Esmerlyn Valdez conectó un triple y un sencillo e impulsó dos carreras, su compatriota Endy Rodríguez y Nick Gonzales pegaron jonrones y los Piratas de Pittsburgh vencieron el jueves 6-1 a los Filis de Filadelfia.

Los Piratas dividieron su serie de cuatro juegos en Filadelfia, que cerraron con una victoria ante unos Filis que había ganado 11 de sus 15 partidos anteriores en el Citizens Bank Park.

Jake Mangum tuvo tres hits y anotó una carrera, mientras que Brandon Lowe sumó un par de hits, anotó una carrera y se embasó en tres ocasiones para Pittsburgh. Los Piratas conectaron 14 hits y limitaron a los Filis a cuatro.

El abridor mexicano de los Filis, Alan Rangel, ascendido recientemente desde Lehigh Valley de la Triple-A y se defendió ante los Piratas, pero no duró mucho.

Rangel realizó 90 lanzamientos en cuatro entradas, no permitió carreras y aceptó apenas tres hits, pero otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a cuatro. Se fue con ventaja de 1-0, gracias a un doble impulsor de Bryce Harper con dos outs hacia el jardín izquierdo en la tercera.

Eso dejó corredores en segunda y tercera, pero el abridor de los Piratas, Jared Jones, evitó más daño al dominar a Brandon Marsh con un elevado al jardín derecho. Jones también trabajó cuatro entradas, permitió dos hits y ponchó a seis.

Los Piratas empataron en la quinta ante Tim Mayza. Pittsburgh tomó la delantera ante José Alvarado (3-3) en la séptima entrada cuando Valdez pegó un triple que impulsó a Lowe, y Gonzales, quien tuvo tres hits y dos carreras impulsadas, remolcó a Valdez. Gonzales conectó un jonrón en la novena.

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