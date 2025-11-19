QB de Ravens, Lamar Jackson, ausente en parte del entrenamiento abierto a la prensa

Stay up to date with notifications from The Independent

Noah Trister
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 17:06 EST
RAVENS BROWNS
RAVENS BROWNS (AP)

El quarterback de los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, estuvo ausente en la parte del entrenamiento abierta a los periodistas, marcando la segunda semana consecutiva en la que faltó a la sesión del miércoles.

Jackson, quien ya se perdió tres juegos esta temporada debido a una lesión en el tendón de la corva, fue listado con un problema de rodilla la semana pasada, pero aún así pudo jugar en la victoria de Baltimore 23-16 sobre Cleveland el domingo. Lanzó para 193 yardas y fue capturado cinco veces, además de tener dos pases desviados que fueron interceptados.

Jackson corrió solo diez yardas en cuatro intentos en ese juego.

Los Ravens reciben a los Jets de Nueva York este fin de semana.

