Stephen Curry sale cojeando tras torcerse el tobillo derecho en práctica abierta

El base de los Warriors de Golden State Stephen Curry salió cojeando de la cancha después de torcerse el tobillo derecho en una jugada sin contacto durante una práctica abierta para aficionados el domingo.

“Dijo que está bien”, señaló el entrenador Steve Kerr tras el evento en el Chase Center.

Los Warriors abren la temporada el miércoles como visitantes contra los Lakers de Los Ángeles.

El mes pasado, Curry, de 38 años, recibió una extensión de contrato por dos años valorada en 116 millones de dólares, aceptando un descuento de 20 millones menos que el máximo que le ofrecieron. Está por iniciar su 18va temporada en la NBA y está comprometido a terminar su carrera con Golden State.

Curry promedió 26,6 puntos, 4,7 asistencias, 3,6 rebotes y 1,1 robos la temporada pasada, pero estuvo limitado a 43 partidos debido a lesiones. Se perdió 27 juegos consecutivos y más de dos meses en el tramo final por una lesión en la rodilla derecha, y los Warriors se quedaron fuera de los playoffs al perder en Phoenix en el torneo de play-in.

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