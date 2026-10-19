El guardia de Kings Ben Simmons se desgarra el tendón de Aquiles en práctica

Ben Simmons se rompió el tendón de Aquiles derecho en un entrenamiento el domingo, lo que puso fin a su intento de regreso esta temporada con los Kings de Sacramento incluso antes de que comenzara la campaña.

Los Kings informaron que Simmons se lesionó durante un ejercicio a intensidad real y que deberá someterse a una cirugía, a tres días del partido inaugural de la temporada, el miércoles por la noche como visitante ante Clippers de Los Ángeles.

“Ya he enfrentado desafíos que me pusieron a prueba mental, física y emocionalmente, y he encontrado la manera de superar cada uno de ellos. Esta lesión es otro capítulo en mi camino, no el final de mi historia”, escribió Simmons en redes sociales.

Simmons había firmado este verano un contrato de un año con Sacramento mientras intentaba reactivar su carrera.

El australiano de 30 años fue la selección número 1 del draft, tres veces All-Star y Novato del Año, pero en los últimos años ha tenido dificultades para rendir y mantenerse sano. Se perdió la temporada pasada mientras lidiaba con lesiones de espalda y pierna, después de terminar la temporada 2024-25 en un rol de suplente con los Clippers de Los Ángeles.

Simmons fue elegido primero en el draft por Filadelfia en 2016 tras jugar una temporada universitaria en LSU. Se perdió su primera campaña por una lesión en el pie, pero rápidamente se convirtió en una figura para los 76ers cuando regresó. Fue Novato del Año en 2017-18, fue All-Star en las tres temporadas siguientes, además de integrar el tercer equipo All-NBA en 2019-20 y ser seleccionado al primer equipo defensivo en 2019-20 y 2020-21.

Pero su carrera no ha sido la misma desde que se perdió la temporada 2021-22, cuando atravesaba problemas de salud mental, otras lesiones físicas y buscaba ser traspasado fuera de Filadelfia.

Fue enviado a Brooklyn en la fecha límite de traspasos de 2022, pero se perdió el resto de esa temporada por una grave lesión de espalda. Luego jugó dos temporadas y media con Brooklyn antes de ser cortado en febrero de 2025. Terminó esa temporada con Clippers de Los Ángeles antes de perderse la campaña pasada.

Pero nunca estuvo cerca de su nivel de juego de los primeros años de su carrera en Filadelfia, con promedios de 5,9 puntos, 5,8 rebotes y 5,8 asistencias durante su etapa con los Nets y los Clippers.

Sacramento viene de una temporada de 22-60 e intenta reconstruirse alrededor del novato Darius Acuff Jr., elegido séptimo en el draft tras una destacada temporada como freshman en Arkansas.

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