Josh Allen empata el récord de pases de TD de Jim Kelly en Bills y Buffalo vence 33-30 a Raiders

Josh Allen lanzó para 255 yardas y dos touchdowns, y recurrió a su brillantez improvisadora para igualar el récord de pases de anotación en la historia de los Bills, mientras Buffalo resistió para vencer 33-30 a los Raiders de Las Vegas el domingo.

Los Raiders (3-3), que han perdido tres seguidos, reaccionaron para empatarlo 23-23. James Cook corrió para un touchdown de 3 yardas con 4:43 por jugar para poner a los Bills (5-1) al frente de manera definitiva. Tyler Bass añadió un gol de campo de 38 yardas con 1:56 restante, para lo que terminó siendo una ventaja crucial de dos posesiones.

Allen igualó el récord de la franquicia del miembro del Salón de la Fama Jim Kelly, de 258 pases de touchdown, en el tercer cuarto, al escapar de una captura casi segura y lanzar como si fuera un impulso de bala un pase de 12 yardas a Keon Coleman.

“Solo hago lo que tengo que hacer para ayudar a este equipo a ganar un partido de fútbol americano”, manifestó Allen.

Pero la racha de Allen de cinco partidos consecutivos con una anotación por tierra se terminó, quedándose a uno del récord de la era del Super Bowl establecido hace cuatro años por Justin Fields, de Chicago.

Cook, que se aseguró aún más de proteger el balón después de perderlo dos veces el lunes por la noche contra los Rams de Los Ángeles y de sufrir otra pérdida en el tiempo extra, no cometió errores al correr para 95 yardas. También atrapó tres pases para 58 yardas, incluido uno de 26 contra una defensa de los Raiders que se fue hacia el otro lado y lo dejó solo para preparar su anotación de ventaja.

Los Bills tuvieron su primer partido sin pérdidas de balón tras cometer nueve en las tres semanas anteriores.

Kirk Cousins lanzó para 313 yardas y dos touchdowns a Tre Tucker por los Raiders. El segundo fue un precioso envío de 44 yardas con 1:32 por jugar que acercó a Las Vegas a tres puntos. Tucker terminó con cinco recepciones para 97 yardas.

Michael Mayer atrapó siete pases para un máximo personal de 95 yardas por Las Vegas, y el también ala cerrada Brock Bowers se quedó con cuatro recepciones para 70 yardas. ___

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