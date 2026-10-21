Steinbrenner culpa a jugadores de Yankees por no ganar la Serie Mundial. Defiende a Boone y Cashman

El propietario de los Yankees Hal Steinbrenner defendió al mánager Aaron Boone y al gerente general Brian Cashman tras el fracaso de Nueva York en ganar la Serie Mundial y culpó a los jugadores por la falta de éxito.

“Me pareció que Boone dirigió una buena temporada, especialmente con el cuerpo de lanzadores”, comentó Steinbrenner el miércoles. “La realidad es que los jugadores no cumplieron con su parte del trato en los playoffs”.

Nueva York suma 17 temporadas sin un título de Serie Mundial. Eso iguala la sequía más larga de los Yankees desde que conquistaron su primer campeonato en 1923, un lapso entre títulos en 1978 y 1996.

“Si no ganamos un campeonato mientras yo esté aquí, estoy seguro de que esa será lo sobresaliente de toda esta (etapa) y de cómo la gente piensa de mí y de cómo reacciona una afición”, manifestó Boone. “Lo entiendo”.

Steinbrenner habló junto a Cashman durante una conferencia de prensa conjunta por Zoom desde el estadio de entrenamiento de primavera del equipo en Tampa, Florida, y Boone continuó con una conferencia de prensa en video desde el Yankee Stadium.

Nueva York terminó 93-68 y quedó segundo en el Este de la Liga Americana detrás de Tampa Bay. Tras barrer a Boston 2-0 en una serie de comodines de la Liga Americana, los Yankees fueron barridos 3-0 por los Rays en una serie divisional.

Boone terminó su novena temporada como mánager y le queda una temporada en una extensión de contrato por dos años acordada en febrero de 2025. El ex tercera base, de 53 años, ha llevado a Nueva York a un récord de 790-565 en temporada regular y a tres primeros lugares en el Este de la Liga Americana, pero tiene marca de 27-30 en la postemporada.

“Al final del día, no hemos ganado un campeonato conmigo al mando”, expresó. “En última instancia, eso es lo que tiene que ocurrir para satisfacerme, desde luego, a mí mismo —por eso hago esto—, pero también para responder finalmente a esas preguntas”.

Boone defendió no señalar públicamente a los jugadores por errores.

“Probablemente hay un momento y un lugar para eso, pero, en términos generales, para mí eso no es liderazgo”, dijo. “Eso sería dar carnaza a la gente que quiere estar molesta con alguien”.

Cashman, que cumple 60 años en julio, indicó que él y el equipo acordaron un nuevo contrato y están trabajando en detalles menores. Asumió como gerente general en febrero de 1998 y es el jefe de operaciones de béisbol con más antigüedad en las Grandes Ligas. A.J. Preller, de San Diego y contratado en agosto de 2014, es el segundo.

Cuando Cashman asumió el cargo en lugar de Bob Watson en 1998, fue el 15to cambio de gerente general desde que George Steinbrenner compró a los Yankees en enero de 1973. Cashman ha sido el único gerente general bajo Hal Steinbrenner, quien sucedió a su padre como propietario controlador en noviembre de 2008.

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