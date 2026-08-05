Tremmell pega jonrón y Altuve impulsa 2 carreras en triunfo de Astros, 7-2 ante Azulejos

Taylor Tremmell conectó un jonrón de tres carreras, José Altuve sumó tres hits y dos impulsadas, y los Astros de Houston derrotaron el martes 7-2 a los Azulejos de Toronto.

El venezolano Altuve conectó un sencillo impulsor que rebotó en el guante del tercera base Kazuma Okamoto, y se mantuvo en juego para que el cubano Yordan Álvarez anotara en la quinta entrada.

Altuve añadió otro hit en la séptima, al jardín central. En la cuarta pegó un sencillo dentro del cuadro.

El jonrón de Trammell llegó en la quinta entrada: un batazo de 388 pies por encima de la barda del jardín derecho, su sexto del año, que puso el encuentro 6-2. El dominicano Yainer Díaz y Cam Smith conectaron sencillos impulsores consecutivos para abrir la pizarra por Houston en la cuarta entrada.

El abridor de los Astros, Hayden Wesneski (2-0), lanzó seis entradas, permitió dos carreras y cuatro hits, además de repartir cuatro ponches y dos bases por bolas.

El abridor de Toronto, Trey Yesavage, salió del juego acompañado por el personal médico debido a molestias en la rodilla izquierda, después de realizar un lanzamiento de calentamiento en la tercera entrada.

Chad Dallas (1-1) lo relevó y lanzó tres entradas. Permitió siete hits y seis carreras. Otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a tres. _____

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