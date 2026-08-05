Micah Parsons desconoce cuándo volverá con Packers tras romperse el ligamento cruzado anterior

Micah Parsons, de Green Bay, no sabe exactamente cuándo recibirá el alta para jugar un partido de la NFL esta temporada, pero el cazamariscales All-Pro está advirtiendo a los rivales que se preparen para que desate la frustración acumulada mientras ha estado fuera de actividad.

Parsons dejó muy clara su motivación el martes al hablar con reporteros por primera vez desde que los Packers abrieron el campamento de entrenamiento la semana pasada. Parsons está en la lista de lesionados mientras avanza en su recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, que puso fin a su primera temporada con los Packers.

“Creo que la gente está preocupada por si regreso. Yo siento que la gente debería preocuparse por cómo voy a estar cuando regrese”, comentó Parsons. “La gente se preocupa por la rodilla. Debería preocuparse por cómo voy a jugar cuando vuelva. La rabia, la frustración, las cosas que voy a tener que soltar por lo mucho que ha pasado desde que jugué por última vez”.

Parsons registró 12 1/2 capturas en sus primeros 13 partidos con los Packers tras el traspaso bomba que lo llevó a Green Bay desde Dallas a finales de agosto. Pero después de caer lesionado durante una derrota el 14 de diciembre en Denver, los Packers no volvieron a ganar otro partido.

La temporada de Green Bay terminó con una derrota 31-27 ante los Bears de Chicago, sus rivales acérrimos, en la ronda de comodines de los playoffs de la Conferencia Nacional, un partido en el que los Packers permitieron 25 puntos en el cuarto periodo después de construir una ventaja de 21-3 al descanso.

Parsons fue operado el 29 de diciembre para reparar el ligamento cruzado anterior y daños en el menisco, y los médicos le dieron una estricta indicación de “nada de fútbol americano” durante nueve meses.

Ello significa que la primera vez que podría hacer cualquier actividad relacionada con el fútbol americano sería el 29 de septiembre, después de los dos primeros partidos de temporada regular de los Packers.

Se espera que comience la temporada en la lista de inhabilitados, lo que significa que puede empezar a entrenar después de perderse dos partidos, pero no será elegible para jugar sino hasta después de perderse cuatro duelos.

El partido de la Semana 5 de los Packers está programado para el 11 de octubre en casa contra los Bears, que perdieron ante los Packers mientras Parsons estaba sano, pero los vencieron al final de la temporada regular y otra vez en los playoffs después de que el astro se lesionó.

A la semana siguiente, el 18 de octubre, los Packers se enfrentan a los Cowboys en Lambeau Field. Y aunque Parsons se negó a comprometerse con cualquier tipo de calendario, reconoció que le gustaría volver para enfrentar a su antiguo equipo.

“Creo que es muy realista”, afirmó Parsons. “El personal (médico) y yo tenemos que llegar al punto en el que me sienta genial y digamos: ‘Micah, estarás en una fase realmente buena’.

“¿Es posible? Sí. No diría que no es posible. Pero, al mismo tiempo, en estas próximas 10, 12 semanas a partir de ahora, tenemos que hacer nuestra parte para que sea posible. No está descartado, pero tenemos que hacer el trabajo”.

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