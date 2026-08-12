Stefanski: Tua Tagovailoa y los titulares jugarán al menos una serie contra los Broncos el viernes

Kevin Stefanski, el entrenador en jefe de los Falcons de Atlanta, informó que los titulares, incluido el quarterback Tua Tagovailoa, jugarán al menos la primera serie en el partido inaugural de pretemporada del viernes por la noche contra los Broncos de Denver.

Michael Penix Jr. aún no recibe el alta para participar en ejercicios de equipo mientras continúa su recuperación de una cirugía en la rodilla izquierda. En estas circunstancias, la esperada competencia de quarterbacks de los Falcons ha quedado en pausa.

Tagovailoa, el extitular de los Dolphins de Miami que firmó un contrato de un año con Atlanta, tiene un camino claro hacia el puesto de titular siempre que Penix se limite al trabajo individual y a ejercicios de siete contra siete en los entrenamientos.

Stefanski indicó que Tagovailoa y otros jugadores del primer equipo disputarán “una serie, quizá 10 jugadas. Veremos qué llega primero”. Agregó que el tiempo de juego podría variar para algunos titulares.

Al preguntársele si el inicio de Tagovailoa significa que ha ganado el puesto de titular para la temporada, Stefanski respondió: “como ustedes saben, no estamos ahí, no estamos ahí. ... Ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos. Obviamente, me siento muy bien con dónde está Tua, dónde están todos nuestros muchachos”.

Cooper Rush, quien fue contratado al inicio del campamento de entrenamiento para darle al equipo otro veterano en la posición de quarterback, jugará detrás de Tagovailoa. El novato no seleccionado en el draft Jack Strand terminará el partido.

Stefanski comentó que Tagovailoa “está deseando tener su primera acción en un partido dentro del sistema. También hay muchas cosas nuevas para él, en ese sentido. Es su primera vez en (el Mercedes-Benz Stadium) como un Falcon”.

Tagovailoa opinó el martes que los partidos de pretemporada son importantes mientras se adapta al libro de jugadas de los Falcons.

“La pretemporada juega un papel importante, diría yo, para tu conjunto. No tienes a los entrenadores ahí afuera. Tienes que salir, tienes que hacer las llamadas, ya sea que estén bien o mal. Tienes que asumir las consecuencias y, a partir de ahí, vuelves al día siguiente, ves el video, lo comentas y sigues desde ahí”, afirmó Tagovailoa.

“Con los walk-throughs que hemos tenido, empiezas a sentirte cada vez más cómodo con la terminología. ... Así que vas agarrando comodidad, pero sigue siendo algo que necesito repasar, necesito seguir estudiando y seguir procesando”, agregó.

El entrenador de quarterbacks Alex Van Pelt dijo el martes que Tagovailoa “se está sintiendo más cómodo con el sistema” después de verse limitado por rigidez en la parte baja de la espalda al inicio del campamento de entrenamiento.

“En realidad, en los últimos tres o cuatro días ha dado grandes pasos”, expresó Van Pelt.

Mientras algunos equipos reservan a sus titulares durante la mayoría o todos los partidos de pretemporada, la decisión de Stefanski de darle a sus jugadores del primer equipo al menos una serie es coherente con que el entrenador, en su primer año en Atlanta, quien ha permitido que los jugadores sean derribados en ejercicios con protecciones completas. Algunos estrategas optan por evitar que los jugadores sean derribados.

Stefanski señaló que su objetivo es que los jugadores estén “física... y mentalmente listos” para una temporada regular de 17 partidos “y luego más”.

“Simplemente creo en hacer que lo que hacemos sobre el césped se parezca lo más posible al fútbol americano y lo más posible a un partido”, sostuvo. “Para lograrlo, tienes que entrenar duro. Eso es parte de lo que conlleva lo que creemos”.

Stefanski dijo que Penix seguirá sin participar en ejercicios de equipo la próxima semana cuando los Falcons viajen a Indianápolis para prácticas conjuntas con los Colts.

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