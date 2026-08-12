Penner prioriza estadio de Broncos para 2031 en vez de mayor participación con Rockies

El propietario y director ejecutivo de los Broncos, Greg Penner, manifestó que está concentrado en poner manos a la obra para que el equipo pueda inaugurar su nuevo estadio en Denver en 2031 y no en convertirse en propietario mayoritario de los Rockies de Colorado de las Grandes Ligas de Béisbol.

Penner y su esposa, Carrie Walton Penner, compraron a principios de este año una participación del 40% en el club de béisbol.

“En este momento, solo estamos enfocados en ser socios minoritarios de apoyo”, comentó Penner el martes, y añadió que el presidente y director ejecutivo de los Rockies, Dick Monfort, y el propietario/socio general, Charlie Monfort, “tienen el control total, y nosotros vamos a hacer lo que podamos para apoyarlos”.

Penner también indicó que los Broncos no han decidido si las licencias personales de asientos formarán parte del nuevo estadio de fútbol americano que esperan construir en Burnham Yard, cerca del centro de Denver.

“De verdad, es lo último en lo que estamos pensando ahora mismo”, expresó Penner, al señalar que el sitio donde el equipo ha comprado casi 200 millones de dólares en terrenos “sigue siendo un sitio ‘preferido’, pero no está definido que vayamos a estar en ese lugar.

“Obviamente, ahí es donde realmente queremos estar”, afirmó Penner. “Así que, en realidad, ni siquiera hemos llegado todavía al tema de las PSL. Nuestros abonados de temporada son vitales para nuestra organización y los mantendremos informados en cada paso del camino una vez que lleguemos a ese punto”.

Los Broncos cerraron esta semana un acuerdo para comprar seis parcelas propiedad de una empresa de concreto que abarcan casi 10 acres en la parte norte del estadio planificado por el club y del distrito de uso mixto circundante en Burnham Yard. SRM Concrete había sido uno de los opositores más persistentes en el sitio del nuevo estadio, pero aún quedan más acuerdos por concretar dentro de la comunidad y con la ciudad para consolidar el lugar como el futuro hogar del equipo, en reemplazo de Empower Field at Mile High.

Las complejidades de construir el estadio y el distrito de uso mixto cerca del centro hacen que el cronograma sea un desafío.

“Creo que todos los involucrados en el proceso tienen la intención de hacer lo correcto, están tratando de hacer lo correcto, pero hay muchas piezas en movimiento y es complejo”, señaló. “Nuestro enfoque está plenamente puesto en la apertura en 2031 y en tratar de lograrlo, pero no va a ser fácil”.

“No quieres iniciar estos proyectos masivos sin tener la mayoría, o si no todos, los elementos alineados, porque vas a terminar gastando mucho más dinero”, explicó Penner. “Así que lo vamos a hacer bien y, cuando empecemos, lo haremos con rapidez”.

“Queremos que los paracaidistas puedan aterrizar”, dijo entre risas Penner sobre las representaciones del nuevo estadio, que aún están en desarrollo. Tendrá un campo de césped natural y un techo retráctil.

En el plano deportivo, Penner comentó que no ha empezado a contemplar una extensión a largo plazo para el mariscal de campo Bo Nix, quien entra en su tercera temporada en la NFL, y señaló que le dio al entrenador Sean Payton un nuevo contrato por cinco años en consonancia con el nuevo acuerdo del gerente general George Paton porque le gusta la manera en que trabajan juntos.

Penner habló en la nueva sede de los Broncos, de 175 millones de dólares, que abrió el mes pasado. Dijo que él y Carrie Walton Penner le dieron a Dick Monfort un recorrido por las instalaciones el martes.

Penner contó que convertirse en inversionista minoritario de los Rockies surgió a lo largo de una serie de desayunos que tuvo con Dick Monfort durante los últimos años, después de la compra de los Broncos por parte del grupo Walton Penner.

“Creo que estaban listos para incorporar a un socio, y no podríamos estar más entusiasmados de hacer algo aquí en el mercado de Denver”, manifestó Penner. “(Nosotros) también hemos sido aficionados al béisbol desde siempre y, como sabes, es una base de aficionados estupenda, un estadio magnífico, y estamos muy contentos de sumarnos al grupo propietario allí”.

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