El entrenador de los Broncos Sean Payton está harto de las lesiones musculares continuas

Sean Payton ya está harto de las lesiones musculares que han estado enviando a sus jugadores a refugiarse en la sala de tratamiento de los Broncos de Denver en su nueva sede a diario.

“Tenemos que controlar algunas de esas lesiones de tejidos blandos”, manifestó el entrenador en jefe de los Broncos después de la práctica del lunes, en la que el corredor J.K. Dobbins fue el más reciente en salir cojeando. “Hemos tenido un par de distensiones, ya sea en los isquiotibiales o en la ingle. Seguimos luchando contra eso”.

Payton comentó que dudaba que la oleada de lesiones tuviera algo que ver con la ola de calor que azota al país y que ha hecho que Denver se sienta más como Phoenix o Nueva Orleans.

“No creo que esté relacionado con el calor tanto como con que, ya sabes, siempre intentas revisar tu rutina previa a la práctica, tu hidratación, obviamente, y recae en el jugador —es difícil para cualquiera conocer sus tejidos blandos—, así que siempre estoy mirando qué hicimos quizá hasta un periodo en el que alguien tuvo una distensión.

“Así que hicimos una vuelta a la calma después de la práctica y seguiremos enfocándonos en eso”.

Como otros que se han lesionado en el campamento de entrenamiento hasta ahora, se espera que Dobbins se pierda algo de tiempo.

“Sí, tejidos blandos; creo que va a estar bien”, señaló Payton.

Dobbins tiene un historial de lesiones y, a principios del campamento, estaba decidido a atravesar la temporada 2026 sin contratiempos, al hacer una “promesa con el meñique” de jugar los 17 partidos, además de los playoffs.

Otros que han salido cojeando del campo durante el campamento incluyen a los receptores Jaylen Waddle y Marvin Mims Jr., y al estelar cazamariscales Nik Bonitto. La lesión más grave es la rotura del tendón de Aquiles del liniero defensivo Matt Henningsen, que ocurrió exactamente un año después de que se rompiera el otro Aquiles en una práctica conjunta con los 49ers.

Payton, maravillado por la ceremonia del Salón de la Fama

Payton se perdió la práctica del sábado para poder volar a Canton, Ohio, y presentar al ex quarterback estrella de los Saints, Drew Brees, en su ceremonia de exaltación al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. El coordinador defensivo Vance Joseph dirigió la práctica en su lugar.

“Sí, les decía a los jugadores que yo había estado un sábado cuando Bill (Parcells) ingresó o el fallecido Cortez Kennedy”, contó Payton. “Pero estar allí ese viernes, la cena del saco, estar en el hotel con 130 de estos jugadores, es bastante humilde, bastante extraordinario.

“Inspirador también. Regresas y hay tantos recuerdos con esos tipos, y el mensaje es que seguimos en sesión. Nos toca vivirlo ahora mismo”.

El pateador Wil Lutz, quien jugó con Brees en Nueva Orleans, también fue a Canton para las festividades y dijo que su teléfono se llenó de mensajes cuando el safety Brandon Jones convirtió tres de cuatro goles de campo en el scrimmage del sábado de regreso en Colorado.

“No fue sorprendente porque sabía que venía y no me sorprendió que Brandon metiera tres de cuatro porque tiene talento y le encanta hacerlo, lo cual es divertido para mí trabajando con él”, dijo Lutz. “Pero en algún momento me va a tocar una repetición como safety aquí y espero que todos hablen de eso”.

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