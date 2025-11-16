Steelers vencen 34-12 a Bengals pero pierden a Rodgers por lesión en mano izquierda

Mason Rudolph guió un par de largas series de anotaciones en la segunda mitad después de reemplazar al lesionado Aaron Rodgers, y los Steelers de Pittsburgh superaron el domingo 34-12 a los Bengals de Cincinnati.

Rodgers, el jugador activo más veterano de la NFL con 41 años, se lesionó la mano izquierda durante una serie de Pittsburgh al final de la primera mitad. No esta claro exactamente cuándo se lesionó el cuatro veces MVP. Rodgers fue golpeado ilegalmente dos veces durante la serie, lo que resultó en penalizaciones por rudeza al pasador contra Cincinnati.

Mientras que los Steelers (6-4) inicialmente catalogaron el estado de Rodgers como "cuestionable", no regresó a la banca para la segunda mitad.

Rudolph completó 12 de 16 pases para 127 yardas, incluyendo un pase de touchdown de cinco yardas al corredor Kenny Gainwell con 3:40 restantes que selló la anotación.

Joe Flacco completó 23 de 40 pases para 199 yardas con un touchdown y la intercepción de Dugger.

Dos de las peores defensas de la NFL se mantuvieron firmes durante gran parte de la tarde antes de que Pittsburgh finalmente abriera el marcador.

Pittsburgh estará en primer lugar cuando viaje a Chicago la próxima semana, aunque quién será el QB es un misterio por ahora.

