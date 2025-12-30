Steelers podrían contar con T.J. Watt para duelo por campeonato de AFC Norte ante Ravens

Los Steelers de Pittsburgh podrían contar con el apoyador externo T.J. Watt para su enfrentamiento de "ganar o irse a casa" contra Baltimore por el título de la AFC Norte el domingo por la noche.

El entrenador Mike Tomlin dijo el martes que está "más optimista" de lo que ha estado sobre la disponibilidad del rusher, después de que se perdiera los últimos tres juegos mientras se recuperaba de una cirugía para reparar un pulmón parcialmente colapsado tras un tratamiento de punción seca.

Tomlin agregó que le gustaría ver a Watt practicar completamente en algún momento de esta semana. Watt fue un participante limitado la semana pasada antes de ser descartado en la derrota del domingo 13-6 ante Cleveland, un revés que le costó a los Steelers (9-7) la oportunidad de asegurar la división con una semana de anticipación.

Ahora, Pittsburgh necesita ganar o empatar con los Ravens (8-8) el domingo por la noche para ganar la AFC Norte por primera vez desde 2020.

Tomlin no cree que el tiempo prolongado de inactividad de Watt tenga un impacto significativo en la resistencia del Watt de 31 años, en caso de que se le autorice a jugar.

"Dudo que TJ alguna vez esté fuera de forma o de condición física durante el transcurso de un calendario de 12 meses", dijo Tomlin. "Simplemente sé cómo vive su vida y cómo se prepara y cuán reflexivo es en términos de lo que pone en su cuerpo y cómo entrena".

Mientras que el familiar número 90 de Watt podría regresar, el enorme ala cerrada Darnell Washington está fuera indefinidamente después de someterse a una cirugía el lunes por un brazo roto sufrido en la primera mitad contra los Browns. Tomlin no descartó la posible disponibilidad de Washington si Pittsburgh avanza a los playoffs, aunque los Steelers probablemente necesitarían hacer una carrera profunda para tener alguna posibilidad de ver al talentoso jugador de de seis pies siete pulgadas y más de 300 libras en el grupo.

El receptor abierto Calvin Austin III (isquiotibiales), el veterano guardia izquierdo Isaac Seumalo (tríceps), el esquinero Brandon Echols (ingle) y el esquinero James Pierre (pantorrilla), todos los cuales se perdieron la semana pasada, podrían regresar contra los Ravens.

Los Steelers necesitarán tantos cuerpos sanos disponibles como sea posible, particularmente en la ofensiva, para evitar un colapso sorprendente al final. Pittsburgh se tambaleó en Cleveland sin el receptor abierto suspendido DK Metcalf, quien también se perderá esta semana como castigo por hacer contacto con un aficionado en Detroit a principios de este mes.

Pittsburgh logró solo 160 yardas netas de pase contra los Browns, una gran parte de ellas en una última serie que terminó con Aaron Rodgers lanzando incompleto en la zona de anotación al receptor abierto Marquez Valdes-Scantling en tres jugadas consecutivas.

Rodgers tuvo quizás su mejor juego de la temporada en la victoria de Pittsburgh en Baltimore el siete de diciembre, gracias en gran parte a una actuación de siete recepciones y 148 yardas de Metcalf. Los tiros de larga distancia no se encontraron en un día ventoso en Cleveland, donde la finalización más larga de Rodgers fue de 29 yardas al ala cerrada Pat Freiermuth.

Aunque Tomlin permitió que ambos equipos agregaran una "novedad" o dos en la revancha, la realidad es que el esquema probablemente no jugará un papel significativo en una serie que ha producido su buena cantidad de encuentros memorables de alto riesgo a lo largo de los años.

Las apuestas deberían mantener a los Steelers alejados de una resaca después de permitir que los humildes Browns tomaran una ventaja temprana de diez puntos antes de resistir.

Cuando se le preguntó si fue frustrante perder ante un equipo que llegó con solo tres victorias en la temporada con tanto en juego, Tomlin se encogió de hombros.

"Hombre, hay muchas cosas por las que podrías frustrarte en nuestro negocio", dijo. "He aprendido a seguir siempre adelante. Mi parabrisas es mucho más grande que mi espejo retrovisor".

Tal vez, pero existe la posibilidad de que el juego también sea el 264º y último juego de temporada regular de la carrera de calibre de Salón de la Fama del mariscal de campo Aaron Rodgers. El cuatro veces MVP de 42 años dijo durante el verano que su temporada 21 podría ser la última, aunque también dijo la semana pasada que siente como si estuviera envejeciendo al revés y ha estado relativamente sano, salvo por una muñeca izquierda rota que lo obligó a perderse una derrota ante Chicago a finales de noviembre.

Rodgers dijo el domingo que espera que Pittsburgh se recupere y venza a los Ravens. Esa confianza inherente es una de las razones por las que los Steelers pasaron meses cortejándolo en la agencia libre la primavera pasada.

"Esa es una de las cosas que lo hizo realmente atractivo para nosotros, esa actitud de 'puedo hacerlo' y la experiencia y el currículum que lo acompaña", dijo Tomlin. "No creo que sea trabajo para él. Creo que es tan natural como respirar. Y así que si está respirando, espero ver eso de él mientras nos inclinamos hacia este juego".

