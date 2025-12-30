Suns consiguen su cuarta victoria seguida al vencer 115-101 a los Wizards

Dillon Brooks anotó 26 puntos y Collin Gillespie añadió 25 para ayudar a los Suns de Phoenix a ganar su cuarto partido consecutivo, al superar el lunes 115-101 a los Wizards de Washington.

Devin Booker sumó 22 unidades para los Suns, que han ganado cinco de sus últimos seis partidos y los primeros tres de una gira de cuatro juegos.

Phoenix encestó 17 de 40 triples (42,5%) y superó a Washington 20-9 en rebotes ofensivos, mientras se colocaba seis juegos por encima del .500 (19-13) por primera vez esta temporada.

Esta victoria se logró sin el pívot Mark Williams, quien cumplió una suspensión de un juego por su participación en un altercado en la cancha durante la victoria del sábado ante Nueva Orleans.

El novato Tre Johnson anotó un récord personal de 24 puntos para Washington, que no logró su objetivo de ganar tres seguidos por primera vez desde el uno al cinco de febrero.

CJ McCollum añadió 17 puntos para los Wizards en reconstrucción, que llegaron al lunes con el segundo peor récord de la NBA, pero están 4-4 en sus últimos ocho.

