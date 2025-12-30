Allen firma 27 puntos y diez rebotes en triunfo 113-101 de Cavs ante Wembanyama y Spurs

Jarrett Allen anotó 27 puntos y consiguió diez rebotes, y los Cavaliers de Cleveland se mantuvieron firmes para vencer el lunes por 113-101 a Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio.

Cleveland tuvo siete jugadores que tuvieron cifras dobles. Evan Mobley firmó 16 unidades y Darius Garland agregó 15 puntos y 11 asistencias.

Wembanyama tuvo 26 tantos y 14 rebotes para su décimo doble-doble de la temporada con los Spurs, quienes han perdido dos partidos consecutivos después de ganar ocho juegos seguidos.

Stephon Castle anotó 15 puntos para los Spurs y De'Aaron Fox agregó 14 tras una ausencia de un juego debido a una rigidez en su aductor izquierdo.

Ambos equipos venían de derrotas decepcionantes el sábado, pero los Cavaliers respondieron rompiendo una racha de dos partidos perdidos seguidos.

San Antonio vio terminada su racha de ocho victorias consecutivas con una derrota 127-114 ante Utah. Cleveland se quedó atrás por 37 puntos en el camino a una derrota 117-100 ante Houston.

