Spurs saben que deben mejorar en el 2do partido de las Finales de la NBA, igual que Knicks

El camino hacia las Finales de la NBA no ha sido precisamente sencillo para los Spurs.

San Antonio tuvo —y perdió— la ventaja de local en la primera ronda contra Portland, antes de recuperarse para ganar la serie. En la segunda rueda, contra Minnesota, ocurrió lo mismo. En las finales de la Conferencia Oeste contra Oklahoma City, estuvo abajo 2-1 antes de encontrar la manera de eliminar en siete partidos al Thunder, campeón defensor.

Y ahora, las finales.

Los Spurs tenían la ventaja de local y la perdieron el primer partido contra los Knicks de Nueva York. Hola de nuevo, adversidad.

“Hemos sido consistentes en ese sentido. Creo que una cosa que hemos aprendido en nuestras tres series es que las series son largas", comentó el jueves el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, mientras su equipo se preparaba para el segundo duelo, previsto para el viernes por la noche. "Los partidos son largos. Las cosas cambian rápido, ya sea la salud, quién está jugando bien o está ‘encendido’, por decirlo así, en ese momento.

"Los equipos en esta etapa por lo general han demostrado la capacidad de adaptarse sobre la marcha y mejorar dentro de una serie”.

Eso es lo que se necesitará si los Spurs quieren viajar a Nueva York con esta serie empatada a un triunfo por bando.

Tiraron mal en el primer partido (36%), extremadamente mal desde la línea de 3 puntos (26%, fallando 32 de 43 intentos), dieron 16 asistencias (ni cerca de lo suficiente), fueron superados en puntos sobre la pintura por 50-42 y no pudieron sostener una ventaja de 14 unidadeds en el tercer cuarto. Los Knicks merecen crédito por provocar muchos de esos problemas, pero los Spurs saben que son capaces de jugar mucho mejor.

“Creo que la razón por la que perdimos ese partido ni siquiera es técnica (o) táctica”, manifestó el astro francés de los Spurs, Victor Wembanyama. “Necesitamos encarar el partido con un mejor estado mental. Sólo necesitamos hacer nuestro juego. Sólo necesitamos ser normales”.

¿Normales?

“‘Normal’ significa confiar el uno en el otro, confiar en los dioses del baloncesto, confiar en el plan de juego, ejecutar, y no depender tanto del talento para encestar o para salvar el día”, explicó Wembanyama. “Hemos jugado de cierta manera toda la temporada. Hemos tenido éxito así. No hay razón para cambiar en el día que empiezan las finales”.

A los Spurs les resultó fácil encontrar áreas por corregir.

Para los Knicks en estos días, eso es considerablemente más difícil.

Ostentan una foja de 12-0 en sus últimos 12 partidos, el tercer equipo en lograrlo en una sola postemporada. Los otros dos —San Antonio en 1999 y Golden State en 2017— fueron campeones de la NBA. Los Knicks ciertamente están jugando como un equipo con nivel de campeonato, pero el base estrella Jalen Brunson insiste en que Nueva York no puede adoptar ninguna forma de pensamiento que sugiera que el trabajo ya está hecho y que un desfile celebratorio es inevitable.

“Se trata de mejorar cada día, seguir avanzando poco a poco, ser 1% mejor”, señaló Brunson, quien lideró a todos los anotadores con 30 puntos en su debut en unas finales el miércoles. “Cuando das pasos atrás, ¿cómo puedes mejorar? ... Tener esa mentalidad, ese enfoque y esa manera de encarar las cosas creo que nos permite seguir siendo estudiantes del juego y seguir encontrando formas de aprender, incluso en las victorias, y creo que necesitamos seguir haciendo eso”.

Los Knicks venían de su segundo descanso de nueve días entre series —una consecuencia no intencional de barrer a Filadelfia en las semifinales de conferencia y a Cleveland en las finales del Este— y lo manejaron perfectamente.

Pero Mikal Bridges, de Nueva York, sabe que el segundo partido será mejor.

“No creo que nuestros primeros partidos, aunque ganamos, hayan sido buenos en absoluto”, dijo Bridges. “Es difícil asimilar el aspecto emocional, lo rudo que va a ser cuando estás entrenando todos los días, aparte de estar en esos partidos. Es difícil. ... Ahora, como que ya tomamos ritmo. Tenemos que ser mejores y sé que lo seremos en el segundo juego”.

Los Spurs esperan también mejorar.

No es un escenario de ganar o morir para San Antonio, pero ir a Nueva York con un 2-0 en contra haría que el desafío de ganar las finales sea considerablemente más intimidante. Los Spurs han manejado toda la adversidad que se les ha presentado hasta ahora en los playoffs, y ahora tienen que responder a ese llamado otra vez.

“Es muy tranquilizador”, expresó Wembanyama. “Sabemos que no estamos aquí por casualidad. Hemos pasado por algunas situaciones raras —¿cómo le llamas?— situaciones raras, lo que sea. Sí, es tranquilizador saber que estos tipos, los 18 que tenemos, están hechos así. Son resilientes”.

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