Spurs firman a Julian Champagnie por 3 años y 45 millones tras las Finales de la NBA

Los Spurs de San Antonio firmaron al ala-pívot titular Julian Champagnie con un nuevo contrato de tres años y 45 millones de dólares el lunes, asegurando una pieza clave del núcleo que llevó al equipo a las Finales de la NBA esta temporada.

La compensación fue confirmada por una persona familiarizada con el acuerdo que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los términos no se han hecho públicos.

Los Spurs rechazaron su opción de 3 millones de dólares sobre Champagnie, que quedaba del contrato que firmó con ellos en 2023, para crear cierta flexibilidad futura en el tope salarial y recompensar a un jugador que ha prosperado en su sistema tras llegar como una incorporación vía waivers.

Sin ser seleccionado en el draft tras salir de St. John's en 2022, Champagnie, de 2,01 metros y 97 kilos, firmó un contrato de doble vía con los 76ers de Filadelfia y fue dejado en libertad tras aparecer en apenas dos partidos de la NBA. Terminó su año de novato con los Spurs y se convirtió en titular en 2023-24. Champagnie jugó los 82 partidos de campaña regular en 2024-25 y 2025-26, mejorando cada año en casi todas las categorías estadísticas. Su racha de 185 partidos consecutivos de temporada regular disputados es la segunda más larga activa en la liga.

Champagnie promedió 11,1 puntos, 5,8 rebotes y 1,5 asistencias para los Spurs, campeones de la Conferencia Oeste, la temporada pasada, mientras encestaba el 38,1% de sus triples. Estableció el récord de la franquicia de triples anotados en una temporada con 195, y el récord de un solo partido con 11 ante los Knicks de Nueva York el 31 de diciembre. Champagnie logró un máximo de carrera de 36 puntos en ese encuentro, al establecer el récord de la NBA de triples anotados por un jugador no seleccionado en el draft y también se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en anotar al menos 36 unidades sin intentar un tiro de campo de dos puntos.

El neoyorquino de 25 años aportó una valiosa apertura de la cancha, esfuerzo y liderazgo desde su posición en el perímetro para los Spurs a lo largo de 23 partidos de playoffs, mientras lanzaba casi un 40% desde la línea de tres.

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El periodista de baloncesto de AP Tim Reynolds contribuyó en el reporte.

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