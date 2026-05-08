Djokovic cae ante un croata, 18 años menor que él, en su debut en el Abierto de Italia

Novak Djokovic sucumbió el viernes ante un croata procedente de la fase de clasificación, 18 años menor que él, en el Abierto de Italia, en su primer partido tras dos meses de baja debido a una lesión en el hombro derecho.

Dino Prizmic, de 20 años, venció 2-6, 6-2, 6-4 al dueño de la cifra récord del tenis masculino con sus 24 coronas de Grand Slam. Lo sentenció con un ace en su primer punto de partido.

Djokovic, de 38 años, no había jugado desde que perdió ante Jack Draper en la cuarta ronda del Abierto de Indian Wells, California, en marzo.

El astro serbio llevaba vendaje en el hombro derecho, que quedó a la vista cuando se cambió de camiseta entre sets.

Seis veces campeón en la arcilla de Roma, Djokovic se prepara para el Abierto de Francia, que comienza el 24 de mayo.

En el único otro torneo de Djokovic este año, alcanzó la final del Abierto de Australia y perdió ante Carlos Alcaraz.

Prizmic, número 79 del ranking, derrotó a Ben Shelton, número 6 del mundo, para alcanzar la tercera ronda del Abierto de Madrid el mes pasado.

“Es mi ídolo. Hoy jugué de manera increíble”, Prizmic sobre Djokovic.

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