Brandon Nimmo logra 4 hits y 5 impulsadas; Rangers vencen 8-5 a Atléticos y se acercan a Astros

Brandon Nimmo estableció sus mejores cifras de la temporada con cuatro hits y cinco carreras impulsadas, Corey Seager anotó tres veces y los Rangers de Texas vencieron el martes 8-5 a los Atléticos.

Texas se colocó a un juego de Houston en la cima de la División Oeste de la Liga Americana. Los Astros perdieron 5-1 ante los Medias Blancas de Chicago en un duelo entre punteros divisionales

Seager conectó dos dobles y anotó gracias a los primeros tres hits productores de Nimmo, incluido un sencillo de dos carreras en la quinta entrada. Seager pegó el segundo de dos elevados de sacrificio en la sexta.

Jeff McNeil conectó un jonrón de dos carreras en la novena por los Atléticos, que perdieron su quinto juego consecutivo y han tenido cuatro rachas de derrotas de al menos esa duración en los últimos dos meses. Ese tramo incluye seguidillas de 10 y nueve tropiezos.

MacKenzie Gore (8-10) sorteó cinco sencillos y cuatro bases por bolas, además de permitir una carrera en 5 1/3 entradas.

Jacob Latz ponchó a los dos bateadores que enfrentó para lograr su 28vo salvamento en 31 oportunidades, después de que los A's convirtieron una desventaja de 8-1 tras el sexto inning en una situación de salvamento para Texas.

Brady Basso (0-2) fue reemplazado después del segundo doble de Seager, con un out en la tercera entrada. El zurdo permitió cuatro hits y dos carreras.

Ezequiel Duran evitó una carrera cuando Texas estaba arriba por 2-1 en la cuarta. El intermedista dominicano realizó una espectacular atrapada con una zambullida luego que la pelota rebotó, y superó al veloz primer bate Henry Bolte con un tiro rápido a primera.

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