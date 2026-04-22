Sosa conecta doble de 2 carreras para desempatar y frenar a Angelinos con 4-2 ante Azulejos

El venezolano Lenyn Sosa conectó un doble de dos carreras como bateador emergente durante una octava entrada de tres anotaciones, el relevista Louis Varland rescató al cerrador en apuros Jeff Hoffman al provocar un rodado para doble matanza que terminó el juego, y los Azulejos de Toronto resistieron para vencer la noche del martes por 4-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

Hoffman ponchó a Zach Neto para abrir la novena, pero Mike Trout pegó un sencillo y Jo Adell y el cubano Jorge Soler recibieron pelotazos para llenar las bases. Un sencillo impulsor del cubano Yoán Moncada como bateador emergente puso el marcador 4-2.

Ernie Clement conectó un doble ante Drew Pomeranz (0-2) con un out en la octava. A Vladimir Guerrero Jr. le dieron base por bolas intencional, y Sosa pegó su doble contra la pared del jardín derecho-central para poner el juego 3-1. Eloy Jiménez siguió con un sencillo impulsor, y Tyler Rogers, de Toronto, retiró a los tres en orden en la parte baja.

El abridor de los Azulejos, Patrick Corbin, permitió una carrera y dos hits en cinco entradas. El relevista Spencer Miles lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras, y el zurdo Mason Fluharty (1-0) consiguió dos outs en la séptima.

El abridor de los Angels, Jack Kochanowicz, estuvo sólido, al permitir una carrera y cinco hits en 5 2/3 entradas, pero Los Angeles perdió su cuarto juego consecutivo.

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