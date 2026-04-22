Gigantes atacan al MVP reinante de la Serie Mundial Yamamoto y vencen 3-1 a Dodgers

Jung Hoo Lee y el dominicano Rafael Devers conectaron sencillos impulsores en la primera entrada que se mantuvieron para respaldar al abridor Landen Roupp, y los Gigantes de San Francisco vencieron la noche del martes por 3-1 a los Dodgers de Los Ángeles.

Shohei Ohtani se fue en blanco con un par de ponches en sus primeros tres turnos al bate antes de un sencillo en la séptima entrada que extendió a 53 juegos su racha —la mejor de su carrera— embasándose, empatada en el segundo lugar de la lista histórica de la franquicia de los Dodgers con Shawn Green.

Roupp (4-1) ponchó a siete, otorgó cinco bases por bolas y permitió una carrera con un hit en cinco entradas ante los Dodgers, conocidos por su gran gasto. Ponchó a los tres bateadores tirándoles en orden en la tercera, incluido el segundo ponche de Ohtani en el juego.

Ryan Walker, el sexto lanzador de San Francisco, retiró la novena entrada en orden (1-2-3) con dos ponches para su segundo salvamento, después de desperdiciar su primera oportunidad el sábado en Washington. Los Dodgers se limitaron a tres hits.

El MVP de la Serie Mundial Yoshinobu Yamamoto (2-2) permitió tres carreras limpias con seis hits en seis entradas, con cuatro ponches y dos bases por bolas. ___

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