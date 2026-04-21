Bears ejercen opción de quinto año para 2027 en contrato de Darnell Wright

Los Bears de Chicago ejercieron su opción de quinto año para 2027 en el contrato de novato del tackle derecho Darnell Wright e intentarán firmarlo a una extensión, manifestó el martes el gerente general Ryan Poles

Elegido con la décima selección del draft del 2023, Wright fue All-Pro del segundo equipo la temporada pasada. Fue una pieza clave en una línea que pasó de ser una de las peores de la NFL en 2024 a una de las mejores, con el guardia Joe Thuney y el centro Drew Dalman, ya retirado, ganándose honores de Pro Bowl.

Los Bears terminaron 11-6 al conquistar su primer campeonato de la NFC Norte desde 2018. Avanzaron en los playoffs por primera vez en 15 años al vencer al rival Green Bay en un partido de comodines, antes de perder en tiempo extra ante los Rams de Los Ángeles en la ronda divisional.

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