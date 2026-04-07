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Soriano lanza ocho dominantes entradas y Angelinos vencen 6-2 a Bravos

BRAVOS-ANGELINOS
BRAVOS-ANGELINOS (AP)

El dominicano José Soriano lanzó ocho entradas dominantes y Zach Neto y Jo Adell batearon jonrones en la victoria el lunes 6-2 de los Angelinos de Los Ángeles ante los Bravos de Atlanta.

Neto conectó un jonrón abriendo el juego en el primer lanzamiento de Chris Sale, y Soriano (3-0) ponchó a 10 para que los Angelinos ganaran su tercer partido consecutivo. El derecho permitió una carrera y tres hits sin otorgar bases por bolas, y colocó 69 de sus 96 lanzamientos en la zona de strike.

Soriano permitió un jonrón solitario a Drake Baldwin y un sencillo de Matt Olson en la primera entrada, y luego retiró a 19 bateadores consecutivos antes de que Mike Yastrzemski abriera la octava con un sencillo.

El hondureño Mauricio Dubón conectó un jonrón ante el relevista de los Angelinos Chase Silseth en la novena. Atlanta embasó a dos con dos outs antes de que Jordan Romano reemplazara a Silseth y lograra que Yastrzemski elevara para el out, para su cuarto salvamento.

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes

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