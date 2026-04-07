Con 35 puntos, Jokic impulsa victoria en tiempo extra de Nuggets ante Trail Blazers

Nikola Jokic anotó 35 puntos, capturó 13 rebotes y repartió 13 asistencias, y los Nuggets de Denver remontaron una desventaja de 16 puntos en el cuarto periodo para vencer en tiempo extra el lunes por 137-132 a los Trail Blazers de Portland.

Denver (51-28) subió al tercer lugar de la Conferencia Oeste con su novena victoria consecutiva, la mejor racha de la temporada. Jokic registró su 33er triple-doble y Jamal Murray anotó siete de sus 20 unidades en el tiempo extra para colocar a los Nuggets medio partido por delante de los Lakers de Los Ángeles (50-28).

Portland (40-39) vio cortada su racha de tres triunfos y cayó al noveno puesto del Oeste, a medio partido de los Clippers de Los Ángeles.

Denver superó los 30 puntos de Toumani Camara, quien encestó ocho de los 25 triples de los Blazers, un récord de la franquicia. Deni Avdija sumó 26 puntos y acertó 13 de 14 desde la línea de tiros libres para ayudar a Portland a construir una ventaja de 115-99 con 8:13 por jugar en el cuarto periodo.

Los Nuggets, como lo hicieron en una victoria en tiempo extra ante San Antonio el sábado, reaccionaron impulsados por la gran noche de Jokic. Anotó 10 puntos en el cuarto periodo y encabezó una racha de 21-5 para acercarse a uno. Avdija encestó dos tiros libres para poner el marcador 123-120, pero el triple desde la esquina de Aaron Gordon empató el juego con 1:12 por jugar en el tiempo reglamentario.

Avdija falló un triple; Gordon, quien terminó con 23 puntos, encestó un tiro de 20 pies desde la línea de fondo para darle a los Nuggets una ventaja de 125-123, y una bandeja de Avdija empató con 20 segundos restantes. Jokic falló sobre la bocina y el partido se fue a tiempo extra.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes