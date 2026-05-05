Sabalenka pide boicot sin más de ingresos de Grand Slam: "Sin nosotros no habría entretenimiento"

La número uno mundial Aryna Sabalenka favorece la idea de que los tenistas deberían organizar un boicot si no empiezan a recibir una porción mayor de los ingresos en los torneos de Grand Slam.

Sabalenka y Jannik Sinner, el número uno del tenis masculino, estuvieron entre los jugadores —la mayoría ubicados en el Top 10— que emitieron un comunicado el lunes en el que manifestaron una “profunda decepción” por el dinero de premios de Roland Garros.

“Sin nosotros no habría torneo y no habría ese entretenimiento. Siento que definitivamente merecemos que se nos pague un porcentaje mayor”, afirmó Sabalenka en el Abierto de Italia, mientras celebraba el martes su cumpleaños número 28.

“Creo que en algún momento lo boicotearemos. Siento que esa va a ser la única manera de luchar por nuestros derechos”, señaló.

Los jugadores también buscan una mejor representación, opciones de salud y pensiones por parte de los cuatro torneos de Grand Slam: Abierto de Australia, Abierto de Francia, Wimbledon y Abierto de Estados Unidos.

Los organizadores del Abierto de Francia anunciaron el mes pasado un aumento del dinero total en premios en alrededor de un 10% hasta un monto global de 61,7 millones de euros (72,1 millones de dólares), con un total 5,3 millones de euros por encima del año pasado.

Pero el comunicado de los jugadores señaló que “las cifras subyacentes cuentan una historia muy diferente”, al afirmar que recibirán una porción menor de los ingresos del torneo.

“La participación de los jugadores en los ingresos del torneo de Roland Garros ha disminuido del 15,5% en 2024 al 14,9% proyectado en 2026”, indicaron los jugadores.

Iga Swiatek, cuatro veces campeona del Abierto de Francia, comentó que “lo más importante es tener una comunicación y conversaciones adecuadas con los organismos rectores para que tengamos algo de espacio para hablar y quizá negociar".

“Con suerte, antes de Roland Garros habrá oportunidad de tener este tipo de reuniones y veremos cómo salen”, añadió Swiatek. “Pero boicotear el torneo es una situación un poco extrema”.

Los organizadores del Abierto de Francia no respondieron a una solicitud de comentarios después de que los jugadores emitieran su comunicado.

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