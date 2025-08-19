Sinner se retira del nuevo evento de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos

Jannik Sinner se retiró del torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos el martes poco antes de que comenzara, un día después de que abandonó en el primer set de la final del Abierto de Cincinnati porque se sentía mal.

Sinner, clasificado como el número uno y campeón defensor en individuales en Flushing Meadows, se suponía que competiría en dobles mixtos con Katerina Siniakova.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos anunció la retirada menos de una hora antes de que se programaran los primeros partidos en el nuevo evento de dobles mixtos. La USTA dijo que Sinner y Siniakova serían reemplazados en el cuadro de 16 equipos por una pareja alterna con el ranking combinado más alto en individuales.

