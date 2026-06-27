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El Brest de la Ligue 1 nombra com entrenador a Julien Lachuer tras la muerte de Éric Roy

BREST-ROY
BREST-ROY (AP)

El Brest, equipo de la Ligue 1, nombró el sábado a Julien Lachuer como su entrenador.

El Brest publicó en X que le habían ofrecido un contrato de dos años. Sustituye a Éric Roy, quien murió el 17 de junio.

El club indicó que Roy había expresado el deseo de que su exasistente, Lachuer, asumiera el cargo.

“Julien Lachuer ha aceptado la responsabilidad de continuar el trabajo de Éric Roy”, señaló el Brest. “Aborda esta misión, que se siente como un legado natural, con un profundo conocimiento del club”.

Lachuer jugó en el Brest como portero antes de incorporarse al cuerpo técnico en 2010.

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Roy, muy popular, hizo maravillas con un presupuesto reducido para guiar al equipo de Bretaña a la Liga de Campeones tras terminar tercero en la temporada 2023-24.

El Brest terminó 12º en la Ligue 1 la temporada pasada.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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