Las hijas de Serena Williams ven cuánto trabaja para volver a Wimbledon

Serena Williams sigue comentando medio en broma que “es verano” y que “los niños no están en la escuela” como la razón de su regreso al tenis a los 44 años.

Resulta que la familia podría ser realmente el factor más importante detrás de la decisión de Williams de volver al circuito profesional tras casi cuatro años alejada.

Sus dos hijas, Olympia, de ocho años, y Adira, que está a punto de cumplir tres, han estado con ella en cada paso del camino mientras disputaba dos partidos de dobles de preparación antes de aceptar invitaciones de wild card tanto para el cuadro individual como para el de dobles (con su hermana mayor Venus) en Wimbledon, que comienza el lunes.

“Acabo de terminar un juego feroz de ‘duck duck goose’”, señaló Williams en X poco después de que se anunciara su wild card para individuales el fin de semana pasado.

Una gran pista sobre el regreso de Williams llegó cuando el mes pasado publicó un video de una sesión de entrenamiento con Adira en la cancha, ayudando con una banda de resistencia.

Williams puso en el pie de foto de Instagram: “Se rumorea que… tengo una nueva entrenadora”.

Christopher Eubanks, un profesional recientemente retirado convertido en comentarista de Tennis Channel, vio de cerca cómo Williams interactuaba con su familia en su primer torneo de regreso en Queen’s Club, donde le hizo una entrevista en la cancha a la gran figura estadounidense y a su compañera de dobles Victoria Mboko.

“No habrá cambios en su legado como resultado de este regreso. No veo a nadie cambiando de opinión sobre el lugar que ocupa Serena Williams en la historia”, le dijo Eubanks a The Associated Press el jueves sobre la campeona de 23 títulos de Grand Slam en individuales.

“Esto va más allá de los récords. A estas alturas, se trata más de la familia”, señaló Eubanks, quien trabajará para ESPN en Wimbledon. “No solo jugar delante de sus hijas, sino que sus hijas se sienten ahí y la vean entrenar todos los días y tener que levantarse y hacer el trabajo duro durante muchas horas, y hacer preparación física y tratamientos. Que sus hijas tengan que verla ser súper disciplinada, eso tiene que ser un factor igual de importante”.

La última vez que Williams jugó individuales fue en el Abierto de Estados Unidos de 2022; Olympia acababa de cumplir cinco años y Adira ni siquiera había nacido.

“Ellas siempre la conocerán como: ‘Ah, ya sabes, mamá es la GOAT del tenis’”, comentó Eubanks, usando el acrónimo en inglés de “la mejor de todos los tiempos”.

“Pero si además tienen recuerdos de poder verla de verdad pasar por ese entrenamiento, para mí eso se siente como de lo que trata esto más que de cualquier otra cosa”, añadió Eubanks.

Parece que va bien encaminado, porque las hijas no parecían demasiado entusiasmadas con su partido en Queen’s.

“Adira quería ir a la tienda de juguetes, y Olympia quería saber qué había para cenar”, contó Williams.

Asiento a pie de cancha Eubanks tuvo un asiento a pie de cancha para el partido de Williams con Mboko y sintió que su golpeo de pelota era “tan bueno como se ha visto nunca”.

También quedó “realmente impresionado con su saque”.

“Muchas veces eso puede ser algo muy difícil de recuperar después de un tiempo prolongado sin competir, y su saque se vio genial”, explicó Eubanks. “Tuvo un saque cerca de las 120 mph. Y la limpieza con la que la pelota sale de sus cuerdas desde el fondo, tanto de derecha como de revés, se ve tan afinada como la he visto”.

Dificultades al desacelerar

El mayor desafío para Williams en individuales probablemente será su condición física y su desplazamiento, que sobre césped es más matizado que en otras superficies.

“Para mí, la parte más difícil siempre sentí que era desacelerar y frenar, porque tienes que dar pasos extra para poder detenerte”, indicó Eubanks, quien alcanzó los cuartos de final de Wimbledon en 2023 y ese año logró el mejor ranking de su carrera, el número 29.

Williams ganó el último de sus siete títulos de Wimbledon en individuales hace una década.

“Mientras que en una cancha dura puedes más o menos plantar el pie, puedes deslizarte, puedes desacelerar mucho más fácil”, explicó Eubanks. “Pero en el césped se necesitan muchos más pasos y mucho más castigo para el cuerpo antes de poder cambiar de dirección. Así que eso será lo principal a observar: su capacidad para desacelerar y frenar desde las esquinas para poder cambiar de dirección”.

Es posible que Williams suba más a la red e intente terminar los puntos más rápido de lo que solía hacerlo, algo parecido a cómo Novak Djokovic ha utilizado más sus voleas en los últimos años.

“Eso sería”, dijo Eubanks, “lo que esperaría ver”.

Richard Williams

Eubanks tiene apenas 30 años y las hermanas Williams fueron modelos a seguir para él cuando era niño.

“Siempre fueron como la luz que guiaba”, expresó. “Han tenido una enorme influencia en mí a nivel personal”.

Antes del Abierto de Francia del mes pasado, Eubanks fue invitado a una cena para jugadores negros organizada por Naomi Osaka y Taylor Townsend.

También asistieron Coco Gauff, el francés Gael Monfils —que se retira— y la especialista en dobles Asia Muhammad.

Las hermanas Williams y su padre, Richard Williams, fueron un tema importante de conversación.

“Todos en esa sala, en algún momento, tuvieron a sus padres muy involucrados en su tenis”, comentó Eubanks. “Todos nuestros padres mencionaron a Richard Williams y a las hermanas Williams y cómo lo hicieron, y todos conectando con: ‘Vaya, Richard Williams, su nombre se escuchó en todo el mundo’”.

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