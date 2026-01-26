Sinner amplía a 18 su racha de victorias en el Abierto de Australia y avanza a cuartos de final

Jannik Sinner no sufrió ni tuvo suerte para sobrevivir esta vez, y lo único realmente caliente el lunes fue su racha, que ahora se sitúa en 18 victorias consecutivas en el Abierto de Australia.

El bicampeón vigente se apuntó una victoria 6-1, 6-3, 7-6 (2) sobre su compatriota italiano Luciano Darderi para alcanzar los cuartos de final por noveno evento consecutivo de Grand Slam.

Dos días antes, en un partido vespertino, Sinner luchó con el calor extremo y los calambres para doblegar a Eliot Spizzirri, el número 85 del ranking, tomando el control después de que se cerrara el techo.

En un partido nocturno en condiciones más frescas, Sinner dominaba sin sobresaltos hasta que Darderi levantó su nivel en el tercer set. Sinner desperdició match points en el décimo juego con el servicio de Darderi, pero acabó dominante en el desempate.

"Me sentí bastante bien físicamente. Todo estaba bien hoy", dijo Sinner, quien tuvo una práctica limitada en su día libre entre sus partidos de tercera y cuarta ronda. "Veamos qué viene en la próxima ronda".

Será un rival familiar. El octavo sembrado Ben Shelton venció al número 12 Casper Ruud por 3-6, 6-4, 6-3, 6-4 en un partido nocturno en la Rod Laver Arena.

Sinner ha ganado sus últimos ocho encuentros contraa el estadounidense de 23 años, incluyendo su semifinal aquí el año pasado.

"Tengo mucho más que quiero hacer aquí, y tengo mucho que demostrar", dijo Shelton. "Estaré listo para ir".

Sinner, en primer enfrentamiento oficial con Darderi, supo contrarrestar los cambios de ritmo de Darderi con su derecha.

Darderi salvó dos puntos de partido con su servicio en el décimo juego del tercer set y tomó los dos primeros puntos del desempate. Tuvo que hacer una pausa por unos momentos antes de servir debido al llanto de un bebé en la multitud en la arena Margaret Court.

No ganó otro punto. Sinner se llevó los siguientes siete para triunfar en 2 horas y 9 minutos.

Esto extendió a 18 la racha invicta de Sinner contra otros italianos en el circuito.

"Fue muy, muy difícil. Somos buenos amigos fuera de la cancha", dijo Sinner. "En el tercer set tuve algunas oportunidades de quiebre, no pude usarlas. Me puse tenso, así que muy feliz de haberlo cerrado en tres sets".

Sinner totalizó 19 aces, un récord personal, y ninguna doble falta. También quiso enfatizar algunos cambios menores en su juego, incluyendo ir a la red e intentar variar su juego.

En en el tercer set, Sinner salvó un punto de quiebre cambiando la dirección del rally con un drop shot de derecha, doblando sus rodillas y ganando un punto crucial. Con un saque y volea, mantuvo el juego.

"Todavía hay espacio para mejorar, pero muy feliz con cómo he regresado", dijo. "Ahora, seguro, (el saque) es un poco más estable. Intento ir más a la red y ser más impredecible".

El zurdo Shelton intentará todo lo que pueda a Sinner, quien apunta a convertirse en el quinto hombre en la era Open en ganar tres títulos consecutivos en Australia.

Shelton está en los cuartos de final por tercera vez en cuatro años.

"Definitivamente soy un competidor. Soy ruidoso en la cancha. Espero con ansias las multitudes ruidosas", dijo. "Y aquí en Australia, no faltan".

Shelton dijo que es un jugador más "concentrado" de lo que era hace 12 meses y está creciendo en confianza.

"Es lo que más esperas en este deporte", dijo. “Es donde quería estar. Quería darme otra oportunidad. Dejarlo todo en la cancha”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes