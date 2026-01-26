La campeona olímpica de 400 m y activista indígena Cathy Freeman recibe el mayor honor de Australia

Cathy Freeman emocionó a los australianos cuando ganó la medalla de oro en los 400 metros femeninos en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, vistiendo un traje de correr ajustado con capucha. Luego generó controversia al dar una vuelta de victoria llevando la bandera australiana y una bandera que representa a los pueblos originarios de Australia.

Freeman fue galardonada el lunes con el más alto honor civil de Australia en la lista anual de honores que conmemora el feriado nacional del Día de Australia. El honor, dijo, significa que a sus 53 años es momento de empezar a tomarse las cosas más en serio.

Freeman ha sido nombrada Compañera de la Orden de Australia (AC) en reconocimiento a sus servicios al atletismo, su impacto social en toda Australia y como modelo a seguir para la juventud. Fue una de las diez personas que recibieron el honor, incluidas cinco mujeres.

Además de ser una de las principales atletas femeninas de Australia, Freeman ha sido una defensora de larga data en temas que afectan a los pueblos indígenas de Australia.

Fue la primera australiana indígena en ganar una medalla de oro en los Juegos de la Commonwealth cuando, a los 16 años en 1990, formó parte del equipo australiano ganador del relevo cuatro x 100m. Continuó ganando cuatro oros en la Commonwealth y campeonatos mundiales en los 400 en 1997 y 1999.

En 2007 fundó la Fundación Cathy Freeman, más tarde renombrada como la Fundación Espíritu Comunitario, que apoya oportunidades educativas para niños indígenas en comunidades remotas.

Freeman afirmó al Sydney Morning Herald el lunes: "Me propuse ser la mejor atleta que pudiera ser para mí misma y, de repente, todo este mundo se desplegó ante mis propios ojos, y simplemente continúa expandiéndose, y sigue siendo un viaje salvaje, ¡déjame decirte!"

Dijo que el honor significa que tendrá que "tomarse un poco más en serio las cosas que voy a perseguir ahora".

"Es tan adulto, es tan formal, es tan serio. La responsabilidad que viene con ello... este es un honor serio. Así que, caray, tengo que ser seria. Tengo 53 años, así que creo que debería comportarme con un poco más de seriedad, de todos modos."

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes