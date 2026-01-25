Con saque renovado, Carlos Alcaraz se instala en cuartos de final del Abierto de Australia

Tan pronto como Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final del Abierto de Australia con una victoria sobre Tommy Paul, la atención se centró en su servicio.

El español, número uno del mundo, trata de completar en Australia la colección de cuatro trofeos del Grand Slam en su carrera, apenas a los 22 años. Con ese fin, ha tratado de pulir su saque.

Le funcionó bien el domingo en una victoria por 7-6 (6), 6-4, 7-5 sobre Paul (19no preclasificado). No hubo dobles faltas, Alcaraz logró que el 70% de sus primeros servicios entraran en juego y ganó el 79% de esos puntos. También ganó el 68% de los puntos con su segundo saque.

El ajuste en el inicio de su movimiento de servicio tiene un aspecto familiar, y no ha pasado desapercibido para Novak Djokovic. El ganador de 24 títulos de Grand Slam bromeó anteriormente en el torneo diciendo que le había enviado a Alcaraz un mensaje pidiéndole una tarifa por derechos de autor.

A Alcaraz se le preguntó sobre esto en una entrevista televisiva en la cancha en la Rod Laver Arena, y él también siguió la broma.

“Sí. Escuché eso. Tengo el contrato por ahí, ¡pero aún no lo he visto!” dijo el español sobre su intercambio con Djokovic.

Abundó en el tema, al decir que cuando surgieron videos del movimiento de servicio antes de la campaña revisó su teléfono y tenía un mensaje de Djokovic que, más o menos, decía: “¡Está bien, tienes que pagar!”

Alcaraz dijo que las bromas en el vestuario lo mantienen divertido. En busca de un 25º título de Grand Slam, algo sin precedentes, Djokovic ha sido frenado en los últimos dos años por Alcaraz y Jannik Sinner, quienes se han repartido los ocho títulos por igual.

Un elemento que falta en el currículum tenístico de Alcaraz es un trofeo en Melbourne Park. Nunca ha pasado de los cuartos de final. Se enfrentará al local Alex de Miñaur o al número diez Alexander Bublik esta semana en la ronda de los ocho mejores.

Pausa médica

Paul llegó a las semifinales del Abierto de Australia en 2023. Tenía eso a su favor al entrar al partido de cuarta ronda con Alcaraz.

Los rivales estaban intercambiando buenos tiros en el desempate del primer set cuando un episodio médico pausó su partido por más de 14 minutos.

La situación estaba 3-3 cuando la jueza de silla Marija Cicak les informó que un espectador en la Rod Laver Arena necesitaba atención médica urgente.

Esta demora duró tanto que los jugadores pudieron calentar nuevamente durante un par de minutos antes de que se reanudara el juego, y después de que el espectador salió de la arena, ayudado por el personal médico y una ambulancia.

Alcaraz siempre estuvo al frente después de eso. Rompió el servicio en el crucial décimo juego del tercer set y terminó el partido en dos horas y 44 minutos.

Los adversarios se abrazaron en la red, Alcaraz hizo un pequeño movimiento de baile en la cancha para entretener a la multitud, y luego aplaudió al estadounidense de 28 años mientras salía de la cancha.

“En general, un nivel de tenis realmente alto de ambos lados”, dijo Alcaraz. “Realmente feliz de haberlo conseguido en sets corridos”.

Alcaraz dijo que estaba al tanto de sus estadísticas de servicio y, en una especie de inusitado alarde, agregó: “Sí, me estoy impresionando a mí mismo, para ser honesto” en sus primeros cuatro partidos en Melbourne Park.

“Después de cada set trato de revisarlo, mirando las pantallas”, dijo. “En general, creo que los cuatro partidos que he jugado (aquí) el servicio ha sido un arma importante para mí.”

