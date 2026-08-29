Liverpool llega a un acuerdo de 166 millones de dólares por Bradley Barcola con PSG: AP

El delantero del Paris Saint-Germain Bradley Barcola se dirige a Liverpool en uno de los fichajes millonarios del mercado de transferencias de verano.

Los clubes han acordado un trato valorado en 123 millones de libras (166 millones de dólares) por Barcola, confirmó a The Associated Press el sábado una persona con conocimiento de la transacción.

La persona confirmó el acuerdo bajo condición de anonimato porque los detalles no se han hecho públicos.

Ni Liverpool ni el PSG han hecho comentarios oficiales sobre el traspaso.

El acuerdo hará que Liverpool pague 106 millones de libras (143 millones de dólares) por el internacional francés y hasta 17 millones de libras adicionales (23 millones de dólares) en posibles complementos.

Se espera que Barcola, de 23 años, que ha ganado dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones con el PSG, se someta a un examen médico. La ventana de transferencias cierra el martes.

Será otra costosa incorporación ofensiva de Liverpool, que gastó 125 millones de libras (170 millones de dólares) en el delantero Alexander Isak y 116 millones de libras (156 millones de dólares) en el mediapunta Florian Wirtz el verano pasado.

Si Barcola firma, buscará impulsar a Liverpool hacia su primera victoria de esta temporada, después de que el equipo empatara 2-2 sus dos primeros partidos de la Liga Premier —contra Newcastle el fin de semana pasado y ante Nottingham Forest el sábado.

Barcola juega en el PSG desde que llegó procedente de Lyon en 2023. Se desempeña como extremo izquierdo y el PSG lo ha utilizado mayormente como revulsivo, con Désiré Doué normalmente como titular por delante de él.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes