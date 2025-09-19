Sin Mastantuono ni Echeverri, Argentina confirma plantel para Mundial Sub20 de Chile

Sin las joyas Franco Mastantuono y Claudio Echeverri por la negativa de sus clubes europeos a cederlos, Argentina apostó por un plantel con mayoría de futbolistas de la liga local para disputar el Mundial Sub20 de Chile.

FIFA no obliga a los clubes a liberar a los jugadores para la competencia de selecciones juveniles que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre en la nación sudamericana.

Real Madrid no cedió a Mastantuono, la joya de 18 años que fichó en el último mercado de pases por una operación récord de más de 70 millones de dólares y que ya se ganó un lugar en el equipo dirigido por Xabi Alonso.

Mismo camino tomó el Bayer Leverkusen de Alemania con Echeverri, quien llegó en agosto cedido por el Manchester City.

En contraste, los clubes locales firmaron hace un tiempo un compromiso con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para darle prioridad a los seleccionados.

Milton Delgado de Boca Juniors, Ian Subiabre de River Plate y Maher Carrizo de Vélez Sarsfield resaltan en el plantel confirmado este jueves por el entrenador Diego Placente. Los dos primeros son habituales suplentes, mientras Carrizo es la máxima figura del Fortín que disputa los cuartos de final de la Copa Libertadores.

De los pocos que militan en el exterior fueron convocados el delantero Gianluca Prestianni de Benfica de Portugal, el mediocampista Álvaro Montoro del Botafogo de Brasil y el lateral Julio Soler del Bournemouth inglés. También está el extremo Mateo Silvetti, flamante fichaje del Inter Miami.

Argentina, campeón de la categoría en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, integra el Grupo D junto a Italia, Cuba y Australia. La Albiceleste debuta ante Cuba el domingo 28 de septiembre.

Plantel:

Arqueros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez), Alain Gómez (Valencia, España)

Defensores: Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth).

Mediocampistas: Tomás Pérez (Porto, Portugal), Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s).

Delanteros: Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen, Alemania), Ian Subiabre (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica), Maher Carrizo (Vélez).