Liam Hicks impulsa 4 y Marlins vencen 9-7 a Rockies, barridos en 3 juegos

Liam Hicks igualó su récord personal con cuatro carreras impulsadas, incluido su sexto jonrón de la campaña, y los Marlins de Miami se impusieron el jueves 9-7 sobre los Rockies de Colorado para completar una barrida de tres juegos.

Los dominicanos Otto López y Heriberto Hernández también conectaron vuelacercas por los Marlins, que terminaron con 34 hits en la serie en el Coors Field.

Miami ha ganado siete de sus últimos ocho juegos y se mantiene a seis de los Mets de Nueva York en la contienda por el último pasaje de comodín de la Liga Nacional.

El dominicano Sandy Alcántara (10-12) ponchó a ocho y permitió tres carreras en seis entradas y dos tercios. En sus últimas 11 aperturas, el otrora ganador del Premio Cy Young tiene un récord de 6-3 con una efectividad de 3.18.

Comenzó la temporada con un registro de 4-9 y una efectividad de 7.14 en sus primeros 19 inicios.

Los Rockies montaron una ofensiva tardía con un noveno inning de cuatro carreras. Cuando la carrera potencial del empate estaba en la caja de bateo, Calvin Faucher obligó a Jordan Beck a pegar un rodado para conseguir su 14º salvamento.

En su undécimo juego en las Grandes Ligas, Blaine Crim conectó dos jonrones por los Rockies, que tienen el peor récord de las Grandes Ligas y han perdido cinco duelos seguidos, 11 de 12 y 22 de 26.

Mickey Moniak sacudió un jonrón de dos carreras en el noveno para extender su racha de juegos con jonrón a cuatro.

Tanner Gordon (6-7) permitió cuatro carreras (tres limpias) en seis entradas.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 5-2 con dos anotadas, Hernández de 1-1 con una anotada y dos impulsadas, López de 5-1 con una anotada y una producida. El venezolano Javier Sanoja de 4-1.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 4-1. El Cubano Yanquiel Fernández de 3-2 con dos anotadas y una empujada.