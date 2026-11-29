Adrián Morejón accedió a un contrato de 115 millones de dólares por cinco años con los Azulejos de Toronto, informó el sábado a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

Se trata de un contrato récord para un relevista.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo, que incluye un bono por firma de 15 millones de dólares, estaba sujeto a que el jugador superara el examen físico.

Se trata de la mayor cantidad de dinero otorgada a un relevista, superando el contrato de 102 millones de dólares por cinco años que firmó el puertorriqueño Edwin Díaz con los Mets de Nueva York, que debía cubrir de 2023 a 2027, pero se acortó cuando el cerrador lo rescindió tras la temporada 2025.

El salario promedio del pelotero cubano, de 31 millones de dólares, quedó empatado como el segundo más alto entre los relevistas, igualando a Díaz en su acuerdo de 93 millones de dólares por tres años con los Dodgers de Los Ángeles. El más cuantioso es el de David Bednar: 23,15 millones de dólares en su contrato de un año con los Yankees de Nueva York para 2026.

El acuerdo de Morejón fue reportado primero por ESPN.

Morejón, un zurdo que cumplirá 28 años en febrero, rechazó una oferta calificada de 23,15 millones de dólares de los Padres de San Diego, que recibirán compensación con una selección adicional en el draft amateur del próximo año. Toronto perderá sus selecciones segunda y quinta más altas.

En 2025, Morejón fue elegido al Juego de Estrellas y se desempeñó como preparador para Mason Miller en San Diego.

Morejón ponchó a 107 en 86 entradas este año, mientras que otorgó 26 bases por bolas y permitió 65 hits. Tuvo una marca de 9-3 con una efectividad de 2,86.

Estableció máximos de su carrera en velocidad, con un promedio de 99,3 mph con su recta de cuatro costuras y de 99,5 mph con su sinker. Lanzó sinkers en el 47,5% de sus pitcheos, y los combinó con 14,3% de rectas de cuatro costuras, 23,1% de cambios y 15,2% de sliders.

Toronto, que cayó al último lugar de la División Este de la Liga Americana esta temporada, un año después de llegar al séptimo juego de la Serie Mundial, también acordó un contrato de 80 millones de dólares por cinco años con el derecho japonés Kaima Taira, anunciado el viernes, y tiene pendiente un contrato de 34,5 millones de dólares por dos años con el infielder Jazz Chisholm Jr.

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