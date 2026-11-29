El derecho dominicano Frankie Montas regresa a los Rojos de Cincinnati tras una ausencia de dos temporadas, al acordar un contrato de un año por 5 millones de dólares, informó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló bajo condición de anonimato el sábado porque el acuerdo, que incluye 4 millones de dólares en bonificaciones por rendimiento, estaba sujeto a que superara el examen físico.

Montas, que cumple 34 años en marzo, tuvo marca de 4-8 con efectividad de 5,01 para los Rojos en 19 aperturas en 2024 tras firmar un contrato de un año por 16 millones de dólares, y luego fue traspasado a Milwaukee el 30 de julio. Terminó con marca de 7-11 y efectividad de 4,84 en 30 aperturas, y después firmó un contrato de dos años por 34 millones de dólares con los Meta de Nueva York.

Sufrió una distensión en un músculo dorsal durante los entrenamientos de primavera de 2025 y no debutó en la temporada sino hasta el 24 de junio. Tuvo marca de 3-2 con efectividad de 6,28 en siete aperturas y dos apariciones como relevista, se sometió a una cirugía Tommy John el 9 de septiembre y fue dejado en libertad en noviembre por los Mets, que le debían 17 millones de dólares para la temporada 2026.

Montas, de República Dominicana, tiene marca de 47-48 con efectividad de 4,20 en 136 aperturas y 33 apariciones como relevista a lo largo de 10 temporadas en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago (2015), Oakland (2017-22), los Yankees de Nueva York (2022-23), Cincinnati (2024), Milwaukee (2024) y los Mets (2025).

Cincinnati también acordó esta semana un contrato de tres años por 30 millones de dólares con el receptor Tyler Stephenson, de cara a un esperado cierre patronal la próxima semana.

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