Shohei Ohtani estará en la alineación de los Dodgers para el Juego 3 ante Cerveceros

Shohei Ohtani estará en la alineación de los Dodgers de Los Ángeles para el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el miércoles contra los Cerveceros de Milwaukee.

El mánager Dave Roberts manifestó el martes que Ohtani bateará entre el segundo y sexto turno, con los Dodgers abajo 0-2 en la serie al mejor de siete.

Ohtani está bateando para .150 (3 de 20) en seis juegos de postemporada. Tiene siete ponches, tres bases por bolas y una base robada, sin jonrones, sin carreras impulsadas y un OPS de .411.

No ha conectado un jonrón desde el 18 de agosto en Colorado.

Roberts habló con Ohtani antes de que el equipo entrenara en el Dodger Stadium. Señaló que no se trataba de sentar a la superestrella japonesa, sino de ofrecerle descanso, similar a lo que ocurrió con Freddie Freeman en 2024. Freeman tenía problemas, pero se tomó un tiempo para reiniciarse y terminó ganando los honores de Jugador Más Valioso mientras los Dodgers conquistaban la Serie Mundial.

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