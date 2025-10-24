Un solemne Shaquille O'Neal se pronunció el jueves por la noche sobre el escándalo de las apuestas deportivas en la NBA, diciendo que se avergonzaba de las estrellas del baloncesto nombradas entre las 34 personas detenidas por el FBI.

Terry Rozier, alero del equipo Miami Heat; Chauncey Billups, el entrenador de los Portland Trail Blazers; y el guardia combinado retirado Damon Jones, fueron algunos de los detenidos por el FBI, que también esposó a 13 presuntos miembros de la mafia en respuesta a una estafa en dos partes que el director del FBI, Kash Patel, describió como “alucinante” y afirmó que equivalía a “la saga de uso de información privilegiada para la NBA”.

Ante una pregunta de los presentadores del programa Inside the NBA de ESPN, O'Neal respondió: “Todos estos chicos sabían lo que estaba en juego, y me siento avergonzado de que se hayan puesto a sí mismos, a sus familias y a la NBA en esta situación”.

open image in gallery La leyenda de la NBA Shaquille O'Neal hace una valoración sincera del escándalo de las apuestas deportivas que ha sacudido el baloncesto profesional, en el programa 'Inside the NBA' de ESPN el jueves 23 de octubre de 2025 ( ESPN )

“Todos conocemos las normas, todos conocemos lo que dice la ley, y es simplemente lamentable. Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero normalmente cuando el FBI te busca, es porque tiene algo. Esperarán dos, tres, cuatro, cinco años, pero cuando llamen a tu puerta, tendrán algo”, expresó.

Y agregó: “Todos conocemos lo que indica la ley en lo que se refiere al juego y las apuestas deportivas. Y no quiero mostrarme aquí como si fuera un tipo perfecto: de vez en cuando, cuando voy a Las Vegas, juego a los dados y a la ruleta, pero nunca he apostado en casa de nadie. Tampoco sé nada de póquer”.

Continuó: “Me avergüenza que esos tipos pongan en peligro a sus familias y sus carreras. Hay un viejo dicho en mi vecindario: 'No todo el dinero es bueno'”.

“Así que si ganas 9 millones de dólares y te dedicas a una determinada cosa, ¿cuánto más necesitas? Sobre todo si sabes que si te atrapan puedes ir a la cárcel, perder tu carrera, dar una mala imagen de ti mismo, de tu familia o de la NBA. Metieron la pata”, añadió.

Según el FBI, las dos tramas —una de ellas centrada en apuestas deportivas con información privilegiada y otra en partidas de póquer amañadas con equipos de alta tecnología— se prolongaron durante años e implicaron decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas procedentes del fraude electrónico, el blanqueo de capitales, la extorsión y el juego.

open image in gallery Terry Rozier, escolta de los Miami Heat, fue detenido en Florida, EE. UU., el jueves ( AP )

Patrones inusuales de apuestas en torno a un partido de 2023, en el que Rozier jugó con los Charlotte Hornets contra los New Orleans Pelicans, desencadenaron la investigación de apuestas deportivas, dijo la agencia. Casas de apuestas en varios estados de EE. UU. reportaron movimientos sospechosos centrados en sus estadísticas, lo que provocó una avalancha de apuestas sobre sus puntos, rebotes y asistencias.

Al parecer, la detención de Billups forma parte de una investigación independiente, aunque relacionada, sobre una operación ilegal de póquer vinculada a la mafia.

Un puñado de acusados fueron imputados en ambos casos, dijo el fiscal federal de Brooklyn, Nueva York, Joseph Nocella; entre ellos se encuentra Jones, exjugador y entrenador asistente de los Cleveland Cavaliers.

Tanto Rozier como Billups han sido puestos de “baja inmediata” por la NBA, y comparecieron el jueves ante los tribunales federales de Florida y Oregón, respectivamente.

James Trusty, abogado de Rozier, dijo que los fiscales “[parecían] estar tomando la palabra de fuentes sensacionalistas y poco creíbles en lugar de basarse en pruebas reales de irregularidades. Terry fue absuelto por la NBA y estos fiscales revivieron este caso vacío”.

open image in gallery Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, también está siendo investigado ( AP )

Por su parte, Chris Heywood, abogado de Billups, dijo: “Cualquiera que conozca a Chauncey Billups sabe que es un hombre íntegro; los hombres íntegros no engañan ni defraudan a los demás”.

“Creer que Chauncey Billups es culpable de las acusaciones emitidas por el Gobierno federal es creer que arriesgaría su legado en el Salón de la Fama, su reputación y su libertad. No pondría en peligro esas cosas por nada, y mucho menos por una partida de cartas”, prosiguió.

Y agregó: “Chauncey Billups nunca ha apostado ni apostaría en partidos de baloncesto, ni proporcionaría información privilegiada, ni sacrificaría la confianza de su equipo y de la Liga, ya que empañaría el juego al que ha dedicado toda su vida”.

“Chauncey Billups nunca se ha rendido, y no tiene previsto hacerlo ahora. Luchará contra estas acusaciones con la misma tenacidad que ha caracterizado sus 28 años de carrera. Esperamos con impaciencia nuestra cita en los tribunales”, concluyó.

En un comunicado de la NBA publicado el jueves, se lee: “Estamos revisando las acusaciones federales anunciadas hoy. Seguiremos cooperando con las autoridades pertinentes. Nos tomamos estas acusaciones con la mayor seriedad, y la integridad de nuestro deporte sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

Traducción de Sara Pignatiello