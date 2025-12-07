Stay up to date with notifications from The Independent

Shaheed devuelve patada 100 yardas para TD y Seahawks aplastan 37-9 a Falcons

Paul Newberry
Domingo, 07 de diciembre de 2025 16:23 EST
SEAHAWKS FALCONS
SEAHAWKS FALCONS (AP)

Rashid Shaheed devolvió la patada inicial de la segunda mitad 100 yardas para un touchdown, la defensa de Seattle logró tres pérdidas de balón y los Seahawks ganaron por séptima vez en ocho juegos, venciendo el domingo 37-9 a unos desafortunados Falcons de Atlanta.

Sam Darnold lanzó para 249 yardas y tres touchdowns, incluyendo un par de anotaciones a Jaxon Smith-Njigba y otra a Cooper Kupp. Los Seahawks (10-3) se despegaron de un empate 6-6 al medio tiempo con una paliza de 31 puntos sobre los Falcons en los dos últimos cuartos.

Con su séptima derrota en ocho juegos, los Falcons (4-9) sellaron una octava campaña consecutiva con récord perdedor, igualando la peor racha en la historia de la franquicia, y fueron eliminados oficialmente de la contienda por los playoffs con un mes aún por jugar en la temporada regular.

Atlanta no ha llegado a la postemporada desde 2017, un año después de su infame colapso en el Super Bowl ante Tom Brady y los Patriots.

Seattle es un equipo con expectativas en alza, llegando al día como uno de los tres equipos de la NFC Oeste con nueve victorias y con la vista puesta en un título de división, tal vez incluso en un primer puesto en enero.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

