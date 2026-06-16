Serena y Venus Williams reciben un comodín para disputar el torneo de dobles de Wimbledon

Los organizadores de Wimbledon anunciaron el martes que otorgaron una invitación de comodín a las hermanas Serena y Venus Williams para el torneo dobles y que comienza en menos de dos semanas.

La decisión llega después de que Serena, de 44 años, regresara recientemente a la competencia tras casi cuatro años alejada del tenis profesional.

Pero incluso con una edad combinada de 90 años, los rivales aún deberían desconfiar de enfrentarse a las hermanas Williams en Wimbledon.

Serena y Venus ganaron en conjunto 21 títulos sobre el célebre césped del All England Club en sus carreras de individuales y dobles, y ahora van por uno más.

Venus, que ha seguido compitiendo de manera esporádica, cumple 46 años el miércoles.

Las hermanas han ganado 14 títulos de Grand Slam juntas en dobles, incluidos seis en Wimbledon —el primero en 2000 y el último en 2016. Sus dos primeros títulos de dobles en Wimbledon, en 2000 y 2002, llegaron con comodines.

En total, sus registros en el All England Club se ven así: siete títulos de individuales para Serena y cinco títulos de individuales para Venus; además de seis títulos de dobles en Wimbledon juntas; un título de dobles mixtos para Serena con Max Mirnyi en Wimbledon en 1998; una medalla de oro en individuales para Serena en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y un oro en dobles para las hermanas en esos mismos Juegos. En total son 21 trofeos y medallas.

Con sus seis títulos en dobles, las hermanas Williams comparten el récord de más trofeos como pareja en dobles femenino en Wimbledon con Suzanne Lenglen y Elizabeth Ryan, quienes ganaron sus títulos de manera consecutiva entre 1919 y 1925.

Las hermanas Williams jugaron dobles juntas por última vez en el Abierto de Estados Unidos de 2022, donde perdieron su partido de primera ronda. Fue la primera vez que jugaban dobles juntas en 4 años y medio.

En su primera competencia desde 2022, Serena ganó la semana pasada su partido de dobles con su compañera canadiense Victoria Mboko en el Queen’s Club de Londres. Pero la pareja tuvo que retirarse después de que Mboko se lesionara la rodilla en su partido de individuales.

Serena tiene previsto jugar dobles el martes con Karolina Muchova en el Abierto de Berlín.

Plaza de comodín individual aún sin definir

Serena no ha descartado un regreso también en individuales, y una de las ocho plazas de comodín para el cuadro femenino de individuales quedó como “por anunciar”.

La reciente finalista del Abierto de Francia Maja Chwalinska recibió un comodín para individuales, al igual que seis británicas: Harriet Dart, Alicia Dudeney, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Katie Swan y Mimi Xu.

Wawrinka, Dimitrov y Kyrgios

Los comodines para el cuadro masculino de individuales fueron para Stan Wawrinka y Grigor Dimitrov, y para cuatro jugadores británicos: Jacob Fearnley, Arthur Fery, Jack Pinnington Jones y Toby Samuel.

Wawrinka, campeón de Grand Slam en tres ocasiones, cuyo mejor resultado en Wimbledon fue alcanzar los cuartos de final dos veces, planea retirarse al final del año.

Dimitrov estuvo arriba por dos sets a cero ante el eventual campeón Jannik Sinner en los octavos de final el año pasado antes de verse obligado a abandonar al inicio del tercero por una lesión en el músculo pectoral. Dimitrov ahora está clasificado como el 169mo del mundo.

También quedaron sin asignar dos comodines más para el cuadro masculino de individuales.

En dobles masculino, un comodín fue para la pareja formada por Alexander Bublik y Nick Kyrgios. Kyrgios fue finalista de individuales en 2022.

Matteo Berrettini, finalista de Wimbledon en 2021, quedó fuera de la lista pese a haber alcanzado los cuartos de final en el Abierto de Francia. Está clasificado como el número 49, pero estaba fuera del top 100 cuando se estableció la lista de inscritos de Wimbledon. Aun así, Berrettini podría entrar directamente al cuadro principal dependiendo de las bajas.

Wimbledon comienza el 29 de junio.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes